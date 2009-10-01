Клуб Примеры вышел в полуфинал Лиги чемпионов 12-й раз подряд

У России тоже уже 12 с небольшим лет нет представителей в 1/2. В ближайшие годы мы не собираемся рушить эту традицию
«Барселона» прошла в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 4:0.
В 12-м розыгрыше турнира подряд у чемпионата Испании есть представитель в полуфинале.
2018/19: «Барселона»
2017/18: «Реал» (победитель)
2016/17: «Реал» (победитель), «Атлетико»
2015/16: «Реал» (победитель), «Атлетико»
2014/15: «Реал», «Барселона» (победитель)
2013/14: «Реал» (победитель), «Атлетико»
2012/13: «Реал», «Барселона»
2011/12: «Реал», «Барселона»
2010/11: «Реал», «Барселона»
2009/10: «Барселона»
2008/09: «Барселона» (победитель)
2007/08: «Барселона»