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    Клуб Примеры вышел в полуфинал Лиги чемпионов 12-й раз подряд

    «Барселона» прошла в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 4:0.

    В 12-м розыгрыше турнира подряд у чемпионата Испании есть представитель в полуфинале.

    2018/19: «Барселона»

    2017/18: «Реал» (победитель)

    2016/17: «Реал» (победитель), «Атлетико»

    2015/16: «Реал» (победитель), «Атлетико»

    2014/15: «Реал», «Барселона» (победитель)

    2013/14: «Реал» (победитель), «Атлетико»

    2012/13: «Реал», «Барселона»

    2011/12: «Реал», «Барселона»

    2010/11: «Реал», «Барселона»

    2009/10: «Барселона»

    2008/09: «Барселона» (победитель)

    2007/08: «Барселона»

    Источник: OptaJose

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    Сегодня, 01:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3717

      GoldPlayFIFARus9 43 минуты назад

      У России тоже уже 12 с небольшим лет нет представителей в 1/2. В ближайшие годы мы не собираемся рушить эту традицию

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