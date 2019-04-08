89 процентов зрителей голландской телепередачи проголосовали против дисквалификации Слуцкого

Леня, Россия с тобой.
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) начал предварительное расследование в ответ на заявления главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в адрес арбитра матча 29-го тура Эредивизие против ПСВ (3:3) Сердара Гезюбююка.
Телепрограмма Veronica Inside провела голосование среди зрителей, заслуживает ли российский тренер дисквалификации. В опросе поучаствовали порядка 1700 человек; 89 процентов из них считают, что Слуцкого не следует наказывать.
- После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.
- Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
- «Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.