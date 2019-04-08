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    89 процентов зрителей голландской телепередачи проголосовали против дисквалификации Слуцкого

    Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) начал предварительное расследование в ответ на заявления главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в адрес арбитра матча 29-го тура Эредивизие против ПСВ (3:3) Сердара Гезюбююка.

    Телепрограмма Veronica Inside провела голосование среди зрителей, заслуживает ли российский тренер дисквалификации. В опросе поучаствовали порядка 1700 человек; 89 процентов из них считают, что Слуцкого не следует наказывать.

    • После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.
    • Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
    • «Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2019 22:28
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +470

      Genz 21 минуту назад

      Леня, Россия с тобой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3417

      vladik12 1 час назад

      Путина боятся.

      -2
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