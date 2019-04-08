89 процентов зрителей голландской телепередачи проголосовали против дисквалификации Слуцкого

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) начал предварительное расследование в ответ на заявления главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в адрес арбитра матча 29-го тура Эредивизие против ПСВ (3:3) Сердара Гезюбююка.

Телепрограмма Veronica Inside провела голосование среди зрителей, заслуживает ли российский тренер дисквалификации. В опросе поучаствовали порядка 1700 человек; 89 процентов из них считают, что Слуцкого не следует наказывать.