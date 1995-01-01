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    Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с ПСВ, пропустив в добавленное время. В матче шесть голов

    «Витесс» дома сыграл вничью с ПСВ в матче 29-го тура Эредивизие. Игра завершилась со счетом 3:3.

    Команда Леонида Слуцкого с 43 очками занимает седьмое место. ПСВ с 71 очком идет вторым. В концовке матча при счете 3:2 в пользу «Витесса» арбитр удалил защитника Майкела ван дер Верффа и назначил пенальти в ворота хозяев. Удар реализовал полузащитник Ирвинг Лосано.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 29-й тур

    Витесс – ПСВ – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сереро, 13; 1:1 – Лосано (с пенальти), 41; 2:1 – Эдегор, 59; 2:2 – Де Йонг, 70; 3:2 – Матаваж, 83; 3:3 – Лосано (с пенальти), 90+1.

    Удаление: ван дер Верфф, 90 – нет.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2144

      panmon 6 минут назад

      Лол, в новости 3:2 написано

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