Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с ПСВ, пропустив в добавленное время. В матче шесть голов

«Витесс» дома сыграл вничью с ПСВ в матче 29-го тура Эредивизие. Игра завершилась со счетом 3:3.

Команда Леонида Слуцкого с 43 очками занимает седьмое место. ПСВ с 71 очком идет вторым. В концовке матча при счете 3:2 в пользу «Витесса» арбитр удалил защитника Майкела ван дер Верффа и назначил пенальти в ворота хозяев. Удар реализовал полузащитник Ирвинг Лосано.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 29-й тур

Витесс – ПСВ – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Сереро, 13; 1:1 – Лосано (с пенальти), 41; 2:1 – Эдегор, 59; 2:2 – Де Йонг, 70; 3:2 – Матаваж, 83; 3:3 – Лосано (с пенальти), 90+1.

Удаление: ван дер Верфф, 90 – нет.

Календарь Эредивизие

Турнирная таблица Эредивизие