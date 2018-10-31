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    Кубок Германии. «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал благодаря голу на 120+1 минуте и другие результаты

    Встреча 1/4 финала Кубка Германии «Аугсбург»«РБ Лейпциг» закончилась со счетом 1:2.

    В основное время отличились нападающий гостей Тимо Вернер и и хавбек хозяев Альфред Финнбогасон (на 90+4 минуте). На первой добавленной к дополнительному времени минуте забил защитник «Ред Булла» Марцель Хальстенберг.

    «Гамбург» оформил выход в следующую стадию, обыграв «Падеборн» со счетом 2:0.

    Германия. Кубок. 1/4 финала

    Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:2 (0:0; 1:1)

    Падеборн – Гамбург – 0:2 (0:0)

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +230

      diemens74 6 минут назад

      А что делал защитник Ред Булла на матче кубка Германии?

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