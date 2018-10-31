Кубок Германии. «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал благодаря голу на 120+1 минуте и другие результаты

Встреча 1/4 финала Кубка Германии «Аугсбург» – «РБ Лейпциг» закончилась со счетом 1:2.

В основное время отличились нападающий гостей Тимо Вернер и и хавбек хозяев Альфред Финнбогасон (на 90+4 минуте). На первой добавленной к дополнительному времени минуте забил защитник «Ред Булла» Марцель Хальстенберг.

«Гамбург» оформил выход в следующую стадию, обыграв «Падеборн» со счетом 2:0.

Германия. Кубок. 1/4 финала

Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:2 (0:0; 1:1)

Падеборн – Гамбург – 0:2 (0:0)

Календарь Кубка Германии