Кубок Германии. «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал благодаря голу на 120+1 минуте и другие результаты

А что делал защитник Ред Булла на матче кубка Германии?
Встреча 1/4 финала Кубка Германии «Аугсбург» – «РБ Лейпциг» закончилась со счетом 1:2.
В основное время отличились нападающий гостей Тимо Вернер и и хавбек хозяев Альфред Финнбогасон (на 90+4 минуте). На первой добавленной к дополнительному времени минуте забил защитник «Ред Булла» Марцель Хальстенберг.
«Гамбург» оформил выход в следующую стадию, обыграв «Падеборн» со счетом 2:0.
Германия. Кубок. 1/4 финала
Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:2 (0:0; 1:1)
Падеборн – Гамбург – 0:2 (0:0)