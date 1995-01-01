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    Алексей Березуцкий: «Брат молодец. Выучил по-голландски фразу «я Вася, я идиот, не обращайте внимания»

    Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, как его брат оправдывается перед людьми в случае, когда не может нормально изъясниться на голландском языке.

    Василий Березуцкий также входит в тренерский штаб команды из Арнема.

    «Вася уже молодец. Он выучил по-голландски ровно одно предложение. Звучит оно в переводе на русский как (я его даже не запомнил, потому что он его постоянно повторяет) «я Вася, я идиот, не обращайте внимания». Что-то в таком духе. И он его постоянно использует, если что-то говорит непонятно», – сказал Алексей Березуцкий в интервью журналисту Илье Казакова на YouTube-канале «Foot’больные люди».

    • Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру после ЧМ-2018.
    • В начале этого года они вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», подписав контракты до конца сезона.

    Источник: YouTube-канал «Foot'больные люди»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11969

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Краткость - сестра таланта!

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      Рейтинг: +2594

      Агасфер 33 минуты назад

      Вы же в своё время научили представляться Хонду так :"Здравствуйте,я -япошка!" Теперь настала ваша очередь.Кто там вам преподаёт голландский,Караваев?

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      Рейтинг: +517

      dolf666 34 минуты назад

      Всё, что нужно знать о Васе

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      Рейтинг: +13818

      VVM1964 37 минут назад

      Осторожно Вася - слова материальны )))

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