Алексей Березуцкий: «Брат молодец. Выучил по-голландски фразу «я Вася, я идиот, не обращайте внимания»

Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, как его брат оправдывается перед людьми в случае, когда не может нормально изъясниться на голландском языке.

Василий Березуцкий также входит в тренерский штаб команды из Арнема.

«Вася уже молодец. Он выучил по-голландски ровно одно предложение. Звучит оно в переводе на русский как (я его даже не запомнил, потому что он его постоянно повторяет) «я Вася, я идиот, не обращайте внимания». Что-то в таком духе. И он его постоянно использует, если что-то говорит непонятно», – сказал Алексей Березуцкий в интервью журналисту Илье Казакова на YouTube-канале «Foot’больные люди».