Слуцкий: «Эдегор на 100% готов к другому уровню, чем «Витесс»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что ему вряд ли удастся сохранить в команде полузащитника Мартина Эдегора.

Норвежец принадлежит «Реалу», а за клуб из Арнема выступает на правах аренды, рассчитанной до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что Эдегором интересуется «Аякс».

«Я хотел бы продолжить с ним работать, но считаю, что шанс на это почти равен нулю.

Конечно, «Аякс» – очень большой клуб. В данный момент больше, чем «Реал»!

Я не знаю точно, какой клуб будет полезен для Мартина, но он на 100% готов к другому уровню. Может, он будет играть за «Реал» в следующем сезоне, кто знает.

Если «Аякс» проявляет к нему интерес, это также может быть хорошей альтернативой. Или, возможно, клуб Бундеслиги или АПЛ. Но он этого заслуживает и готов играть на другом уровне», – сказал Слуцкий.