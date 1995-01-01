Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Слуцкий: «Эдегор на 100% готов к другому уровню, чем «Витесс»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что ему вряд ли удастся сохранить в команде полузащитника Мартина Эдегора.

    Норвежец принадлежит «Реалу», а за клуб из Арнема выступает на правах аренды, рассчитанной до конца этого сезона.

    Ранее сообщалось, что Эдегором интересуется «Аякс».

    «Я хотел бы продолжить с ним работать, но считаю, что шанс на это почти равен нулю.

    Конечно, «Аякс» – очень большой клуб. В данный момент больше, чем «Реал»!

    Я не знаю точно, какой клуб будет полезен для Мартина, но он на 100% готов к другому уровню. Может, он будет играть за «Реал» в следующем сезоне, кто знает.

    Если «Аякс» проявляет к нему интерес, это также может быть хорошей альтернативой. Или, возможно, клуб Бундеслиги или АПЛ. Но он этого заслуживает и готов играть на другом уровне», – сказал Слуцкий.

    • В этом сезоне 20-летний хавбек провел за «Витесс» 27 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -117

      SuperPAV9 45 минут назад

      Ага он готов для Уфы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77067
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru