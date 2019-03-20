Де Йонг: «Советовался с Куманом прежде чем принять предложение «Барселоны»

Можно пойти и в "колхозную" команду и там всегда будешь играть... Парнишка обстоятельный, не бежит сломя голову в топ-клуб, а наводит справки, интересуется что да как там.
Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг заявил, что перед переходом в «Барселону» он обратился за советом к главному тренеру сборной Голландии Рональду Куману.
«Да, я советовался с ним. Делал это всегда, когда оказывался в сборной. Мне хотелось знать, что Куман думает обо всем этом. Я о многом спрашивал его, ведь он добился больших успехов в составе «Барселоны». Я хотел узнать его мнение о городе, о повседневной жизни и о клубе. Когда узнаешь о таких вещах наперед, чувствуешь себя спокойнее. Куман сказал, что нужно идти туда, где буду получать регулярную практику. Не важно куда, главное – играть», – сказал де Йонг.
- Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год, а с 1998 по 2000 год входил в тренерский штаб сине-гранатовых.
- Каталонский клуб купил де Йонга за 75 миллионов евро плюс бонусы. Контракт вступит в силу 1 июля.