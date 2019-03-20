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    Де Йонг: «Советовался с Куманом прежде чем принять предложение «Барселоны»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг заявил, что перед переходом в «Барселону» он обратился за советом к главному тренеру сборной Голландии Рональду Куману.

    «Да, я советовался с ним. Делал это всегда, когда оказывался в сборной. Мне хотелось знать, что Куман думает обо всем этом. Я о многом спрашивал его, ведь он добился больших успехов в составе «Барселоны». Я хотел узнать его мнение о городе, о повседневной жизни и о клубе. Когда узнаешь о таких вещах наперед, чувствуешь себя спокойнее. Куман сказал, что нужно идти туда, где буду получать регулярную практику. Не важно куда, главное – играть», – сказал де Йонг.

    • Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год, а с 1998 по 2000 год входил в тренерский штаб сине-гранатовых.
    • Каталонский клуб купил де Йонга за 75 миллионов евро плюс бонусы. Контракт вступит в силу 1 июля.

    Источник: AS

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    Сегодня, 06:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +62886

      Рубик Докоян 38 минут назад

      Можно пойти и в "колхозную" команду и там всегда будешь играть... Парнишка обстоятельный, не бежит сломя голову в топ-клуб, а наводит справки, интересуется что да как там.

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