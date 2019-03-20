Де Йонг: «Советовался с Куманом прежде чем принять предложение «Барселоны»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг заявил, что перед переходом в «Барселону» он обратился за советом к главному тренеру сборной Голландии Рональду Куману.

«Да, я советовался с ним. Делал это всегда, когда оказывался в сборной. Мне хотелось знать, что Куман думает обо всем этом. Я о многом спрашивал его, ведь он добился больших успехов в составе «Барселоны». Я хотел узнать его мнение о городе, о повседневной жизни и о клубе. Когда узнаешь о таких вещах наперед, чувствуешь себя спокойнее. Куман сказал, что нужно идти туда, где буду получать регулярную практику. Не важно куда, главное – играть», – сказал де Йонг.