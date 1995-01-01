Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Этим летом «Бавария» проведет крупнейшую трансферную кампанию

    Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что клуб планирует потратить значительные средства на омоложение состава в летнее трансферное окно.

    «Мы находимся в процессе омоложения нашей команды. Это будет самая большая программа по вложению денег, которую когда-либо проводила «Бавария», – сказал Хенесс.

    • После 26-ти туров Бундеслиги мюнхенцы делят первую строчку в турнирной таблице с дортмундской «Боруссией».
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» проиграла «Ливерпулю» (0:0, 1:3).

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:29
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2022

      AtticusFinch 8 минут назад

      Опять скупит пол-Боруссии?)) там уже брать некого))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +327

      FENIX-SL 19 минут назад

      Реал открывает свой магазинчик
      Велком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +963

      Бухбух 45 минут назад

      Трансферная кампания с каждым годом дорожает благодаря завышенным ценам на футболеров.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77066
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru