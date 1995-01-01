Этим летом «Бавария» проведет крупнейшую трансферную кампанию

Опять скупит пол-Боруссии?)) там уже брать некого))
Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что клуб планирует потратить значительные средства на омоложение состава в летнее трансферное окно.
«Мы находимся в процессе омоложения нашей команды. Это будет самая большая программа по вложению денег, которую когда-либо проводила «Бавария», – сказал Хенесс.
- После 26-ти туров Бундеслиги мюнхенцы делят первую строчку в турнирной таблице с дортмундской «Боруссией».
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» проиграла «Ливерпулю» (0:0, 1:3).