Этим летом «Бавария» проведет крупнейшую трансферную кампанию

Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что клуб планирует потратить значительные средства на омоложение состава в летнее трансферное окно.

«Мы находимся в процессе омоложения нашей команды. Это будет самая большая программа по вложению денег, которую когда-либо проводила «Бавария», – сказал Хенесс.