Гинер: «Мамаев и Кокорин? Вы героев делаете из людей, которые взяли и избили человека»

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что СМИ делают героев из полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые находятся в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

В октябре футболисты были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы, в процессе которых нанесли одному из своих оппонентов черепно-мозговую травму. 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля. 6 февраля арест Мамаева и Кокорина был еще раз продлен на два месяца.

«Мое мнение двояко. О том, что произошло, обязательно нужно было сообщить. Народ должен знать.

Я хорошо отношусь к Мамаеву и Кокорину. Но сегодня, все, что вы пишите, вы героев делаете из людей, которые взяли и избили человека.

Есть УПК [уголовно-процессуальный кодекс]. Что такое УПК, знаете? Молодцы. Там написано: есть судья, есть прокурор, есть адвокат. Не знаю, надо держать, не надо [Кокорина и Мамаева в СИЗО]», – сказал Гинер.