Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Мамаев и Кокорин? Вы героев делаете из людей, которые взяли и избили человека»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что СМИ делают героев из полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые находятся в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

    В октябре футболисты были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы, в процессе которых нанесли одному из своих оппонентов черепно-мозговую травму. 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля. 6 февраля арест Мамаева и Кокорина был еще раз продлен на два месяца.

    «Мое мнение двояко. О том, что произошло, обязательно нужно было сообщить. Народ должен знать.

    Я хорошо отношусь к Мамаеву и Кокорину. Но сегодня, все, что вы пишите, вы героев делаете из людей, которые взяли и избили человека.

    Есть УПК [уголовно-процессуальный кодекс]. Что такое УПК, знаете? Молодцы. Там написано: есть судья, есть прокурор, есть адвокат. Не знаю, надо держать, не надо [Кокорина и Мамаева в СИЗО]», – сказал Гинер.

    Источник: Твиттер «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2019 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 февраля 2019, 21:21

      Вообще пох..., в суде разберутся кто прав, а кто виноват!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 22 февраля 2019, 21:01

      Вот уж никогда не думал, что буду согласен с Гинером, но это случилось. А деланье героев из бандитов и отморозков у нас пропагандируется на государственном уровне всякими "Бригадами", "Бумерами" и т.п. медиа-продукцией.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 февраля 2019, 19:45

      Правильный заход.Меньше шума-меньше срок.Больше ходатаев-страшнее правонарушение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 22 февраля 2019, 18:20

      Еврейчик,Я с тобой согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 февраля 2019, 17:44



      Что такое УПК, знаете?
      " в 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области возбудил против Евгения Гинера дело по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), он получил условный срок. В 1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 22 февраля 2019, 17:20

      УПК надо не знать,а почитать..
      Евгений Леннорович..
      Хотя ..Вам-то...ПоХ..й Веники..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 февраля 2019, 17:09

      Пока есть новости про кокорина и Мамаева этот сайт не загнется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 16:48

      Правильно, есть судья, есть прокурор, есть адвокат, самое главное,
      чтобы им никто не мешал и не навязывал своего мнения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 22 февраля 2019, 16:45

      Побей чиновника заразу.
      В стране героем станешь сразу.
      Но если футболист урод,
      Тебя осудит весь народ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 февраля 2019, 16:29

      Хоть у кого то здравый ум, красавчик

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11