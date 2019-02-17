Ахметов: «С каждой игрой ЦСКА становится сильнее. Надеюсь, к 2 марта подойдем в полной боевой готовности»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказал мнение о ничьей армейцев с «Ньюкаслом» (1:1) в товарищеском матче.

По словам футболиста, команда идет в верном направлении.

– Как оцените игру ЦСКА на фоне представителя АПЛ?

– Полагаю, мы смотрелись неплохо. Впрочем, есть еще немало компонентов, над которыми предстоит поработать. У нас сегодня был очень приличный соперник, находящийся в отличном физическом состоянии, поскольку у «Ньюкасла» сезон в самом разгаре.

Не все получилось, как бы хотелось, но при этом у нас были неплохие отрезки. Удавалось использовать комбинации, над которыми работаем. В общем, движемся в правильном направлении и, надеюсь, ко 2 марта [в этот день ЦСКА в 18-м туре РПЛ сыграет на выезде с тульским «Арсеналом»] подойдем в полной боевой готовности.

– Разница именно в уровне готовности между армейцами и «Ньюкаслом» сегодня чувствовалась?

– Безусловно. Это явно ощущалось, ведь наш игровой тонус и физическая готовность еще не на максимуме. Возможно, именно поэтому в некоторых моментах соперник был чуть-чуть резче, быстрее. В каких-то эпизодах нам не хватало внимательности. Пропускали контратаки, совершали ошибки.

– На ваш взгляд, итог матча справедлив?

– Думаю, да.

– Насколько устали после сегодняшней игры?

– После каждого матча сильно устаешь, если выкладываешься по полной программе. Эта игра не стала исключением.

– «Ньюкасл» очень мощно начал матч, соперники активно прессинговали в первые 15 минут. Этот отрезок стал наиболее сложным для армейцев?

– Пожалуй, так и есть. Они действительно начали очень резво, а мы, в свою очередь, долго входили в игру. Возможно, не ожидали такого начала, поэтому стали допускать ошибки, которые приводили к контратакам противника.

– Чувствуете, что команда прогрессирует от матча к матчу? Первая официальная игра года уже через две недели, успеете полностью подготовиться?

– Да, конечно. С каждой игрой команда становится сильнее. Да и соперник сегодня был более высокого уровня, чем предыдущие. Считаю, что мы движемся в верном направлении. У нас осталось немного времени на сборах, но этого хватит, чтобы выйти на оптимальную готовность.

После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.