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    Слуцкий: «Паника из-за неудачных результатов? Я не девочка и мне не 16 лет»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что не паникует из-за неудачного выступления команды.

    В пяти последних матчах в Эредивизие арнемцы три раза проиграли и дважды сыграли вничью. Также «Витесс» вылетел из Кубка Голландии на стадии четвертьфинала.

    Ранее сообщалось, что руководство по этому поводу организовало внеплановую встречу с российским специалистом..

    «Паника? Конечно, нет. Какая для этого есть причина? Я не девушка, мне не 16 лет. В моей карьере я проходил через сотню более сложных моментов, чем этот. Нам не повезло с голами, пропущенными в конце. Это обидно, и мы совершаем ошибки в концентрации. Но я думаю, это случайность.

    Мы сохраняем верность нашей философии и делаем все возможное, чтобы улучшить игру и как можно быстрее изменить ситуацию.

    Встреча с руководством? Это был нормальный разговор безо всякой паники или чего-то подобного. Но все понимают, что нужно быстро вернуться в прежнее русло. Я понимаю, что критика присутствует. Это происходит, если ты не добиваешься успехов в футболе. В этом случае у вас возникнут проблемы.

    Для меня самое главное, чтобы качество нашей игры улучшилось. Я не чувствую никакого давления. Я объясняю себе это ежедневно, и это намного лучше, чем если бы это делали другие люди.

    Вся команда поддерживает меня, я поддерживаю игроков. У меня с ними хорошие отношения. Но будущее всегда туманно. Тренерство – это специфическая и непредсказуемая работа. Сегодня она у вас есть, а завтра – нет.

    Я могу сосредоточиться только на следующем матче. И я каждый день работаю над нашей игрой и улучшением команды. Мы приносим извинения за последние матчи, но мы просто придерживаемся наших игровых принципов», – сказал Слуцкий.

    После 21-го тура «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие, отставая от зоны еврокубков на 12 очков.

    Источник: Omroep Gelderland

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    14.02.2019 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 15 февраля 2019, 11:35

      Все очень плотно!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 18:29

      Пора братанов выпускать играющими тренерами, а то попрут из клуба за плохие результаты.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2019, 18:15

      Да все будет нормально у Слуцкого и команда поднимется выше в
      турнирной таблице.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 февраля 2019, 17:57

      Сила паники у Слуцкого обычно измеряется частотой качания в кресле. Поэтому что бы он не говорил - все очевидно как по метроному))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 февраля 2019, 16:19

      Ряду игроков надо по-русски дать звездюлей.Забудь,что ты в толерантной-мать её- стране дремучих опийсодержащих трав!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Агасфер 14 февраля 2019, 17:26

      Но он не русский, а слуцкий...

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2019, 16:14

      В целом - никто не ждет что вы будете в 3ке лидеров!
      Так что паниковать конечно рано, но игры у команды то нет!
      Ты бы делом занялся уже...

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 16:11

      Держись Лёня!!!!!

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