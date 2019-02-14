Слуцкий: «Паника из-за неудачных результатов? Я не девочка и мне не 16 лет»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что не паникует из-за неудачного выступления команды.

В пяти последних матчах в Эредивизие арнемцы три раза проиграли и дважды сыграли вничью. Также «Витесс» вылетел из Кубка Голландии на стадии четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что руководство по этому поводу организовало внеплановую встречу с российским специалистом..

«Паника? Конечно, нет. Какая для этого есть причина? Я не девушка, мне не 16 лет. В моей карьере я проходил через сотню более сложных моментов, чем этот. Нам не повезло с голами, пропущенными в конце. Это обидно, и мы совершаем ошибки в концентрации. Но я думаю, это случайность.

Мы сохраняем верность нашей философии и делаем все возможное, чтобы улучшить игру и как можно быстрее изменить ситуацию.

Встреча с руководством? Это был нормальный разговор безо всякой паники или чего-то подобного. Но все понимают, что нужно быстро вернуться в прежнее русло. Я понимаю, что критика присутствует. Это происходит, если ты не добиваешься успехов в футболе. В этом случае у вас возникнут проблемы.

Для меня самое главное, чтобы качество нашей игры улучшилось. Я не чувствую никакого давления. Я объясняю себе это ежедневно, и это намного лучше, чем если бы это делали другие люди.

Вся команда поддерживает меня, я поддерживаю игроков. У меня с ними хорошие отношения. Но будущее всегда туманно. Тренерство – это специфическая и непредсказуемая работа. Сегодня она у вас есть, а завтра – нет.

Я могу сосредоточиться только на следующем матче. И я каждый день работаю над нашей игрой и улучшением команды. Мы приносим извинения за последние матчи, но мы просто придерживаемся наших игровых принципов», – сказал Слуцкий.

После 21-го тура «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие, отставая от зоны еврокубков на 12 очков.