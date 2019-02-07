Кубок Германии. «Шальке» разгромил «Фортуну» и вышел в четвертьфинал, «Бавария» начала овертайм в Берлине

Встреча 1/8 финала Кубка Германии «Шальке-04» – «Фортуна» завершилась со счетом 4:1.

За хозяев забили нападающий Ахмед Кутуджу, защитник Салиф Сане (дубль) и вингер Марк Ут. В составе дюссельдорфцев отличился форвард Рувен Хеннингс.

Основное время параллельного матча «Герта» – «Бавария» закончилось вничью 2:2. Следить за событиями в дополнительное время можно здесь.

Германия. Кубок. 1/8 финала

Шальке-04 – «Фортуна» – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кутуджу, 29; 2:0 – Сане, 58; 3:0 – Ут, 53; 3:1 – Хеннингс, 73; 4:1 – Сане, 87.

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