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    Кубок Германии. «Шальке» разгромил «Фортуну» и вышел в четвертьфинал, «Бавария» начала овертайм в Берлине

    Встреча 1/8 финала Кубка Германии «Шальке-04»«Фортуна» завершилась со счетом 4:1.

    За хозяев забили нападающий Ахмед Кутуджу, защитник Салиф Сане (дубль) и вингер Марк Ут. В составе дюссельдорфцев отличился форвард Рувен Хеннингс.

    Основное время параллельного матча «Герта»«Бавария» закончилось вничью 2:2. Следить за событиями в дополнительное время можно здесь.

    Германия. Кубок. 1/8 финала

    Шальке-04 – «Фортуна» – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кутуджу, 29; 2:0 – Сане, 58; 3:0 – Ут, 53; 3:1 – Хеннингс, 73; 4:1 – Сане, 87.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир

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    07.02.2019 00:48
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