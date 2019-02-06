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    Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» Д по пенальти в матче с шестью голами

    «Вердер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 1/8 финала Кубка Германии.

    В основное время голами отметились полузащитник гостей Милот Рашица и хавбек хозяев Марко Ройс.

    В дополнительное за дортмундцев забивали полузащитник Кристиан Пулишич и игрок обороны Ашраф Хакими, за команду из Бремена — нападающий Клаудио Писарро и хавбек Мартин Харник.

    Германия. Кубок. 1/8 финала.

    Боруссия — Вердер — 3:3 (1:1; 2:2; 2:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Рашица, 5; 1:1 — Ройс, 45+3; 2:1 — Пулишич, 105; 2:2 — Писарро, 108; 3:2 — Хакими, 113; 3:3 – Харник, 119.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир

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    06.02.2019 01:28
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