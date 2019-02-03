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    Слуцкий: «Я впервые имею дело с VAR. Произошла сумасшедшая ситуация»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал комментарий после домашнего матча 20-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном» (2:2).

    В концовке встречи команда российского специалиста забила третий гол, но его отменили из-за нарушения в штрафной «Витесса» до этой атаки. С помощью системы видеоповторов (VAR) в ворота хозяев назначили пенальти. Игра закончилась со счетом 2:2.

    «Я впервые в карьере имею дело с VAR. Произошла сумасшедшая ситуация, ведь я радовался голу и счету 3:1, а в итоге все закончилось ничьей. Это сложно понять. Все это как плохой сон.

    Я пересматривал момент. Не думаю, что это пенальти. Но судья принял решение», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
    • Под руководством российского специалиста команда занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Omroep Gelderland

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    03.02.2019 08:00
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 3 февраля 2019, 13:12

      Var тоже будут трактовать по разному. Та же коррупция, только прикрытая VARом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 12:53

      Я бы тоже ох*ел..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 12:08

      Выходит теперь и над ВАР нужен контроль.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 3 февраля 2019, 11:13

      Дайте видео и мы тут с ребятами разберёмся и вынесем справедливое решение

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 12:59

      Судья всегда прав.

      2
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