Слуцкий: «Я впервые имею дело с VAR. Произошла сумасшедшая ситуация»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал комментарий после домашнего матча 20-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном» (2:2).

В концовке встречи команда российского специалиста забила третий гол, но его отменили из-за нарушения в штрафной «Витесса» до этой атаки. С помощью системы видеоповторов (VAR) в ворота хозяев назначили пенальти. Игра закончилась со счетом 2:2.

«Я впервые в карьере имею дело с VAR. Произошла сумасшедшая ситуация, ведь я радовался голу и счету 3:1, а в итоге все закончилось ничьей. Это сложно понять. Все это как плохой сон.

Я пересматривал момент. Не думаю, что это пенальти. Но судья принял решение», – сказал Слуцкий.