Де Йонг – болельщикам «Барселоны» о переходе: «Я очень рад, горд и взволнован»

Френки едет в Барселону. А кто помнит "Френки едет в Голливуд"?
Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг поделился впечатлениями от договоренности по переходу в «Барселону».
Трансфер 21-летнего голландца стоимостью 75 миллионов евро состоится в июле.
«Привет болельщикам «Барселоны»! Это Френки, и этим летом я приеду в «Барселону». Я этому очень рад, горд и также взволнован. Увидимся на месте!» – Marca цитирует воспитанника «Аякса».
Ранее президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу написал, что Де Йонг станет ключевым игроком клуба.
- Де Йонг проводит второй сезон во взрослой команде амстердамского клуба.
- Забил четыре гола и отдал один ассист в 21 матче текущего сезона.
- На него также претендовали «Манчестер Сити» и «ПСЖ».