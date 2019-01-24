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    Де Йонг – болельщикам «Барселоны» о переходе: «Я очень рад, горд и взволнован»

    Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг поделился впечатлениями от договоренности по переходу в «Барселону».

    Трансфер 21-летнего голландца стоимостью 75 миллионов евро состоится в июле.

    «Привет болельщикам «Барселоны»! Это Френки, и этим летом я приеду в «Барселону». Я этому очень рад, горд и также взволнован. Увидимся на месте!» – Marca цитирует воспитанника «Аякса».

    Ранее президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу написал, что Де Йонг станет ключевым игроком клуба.

    • Де Йонг проводит второй сезон во взрослой команде амстердамского клуба.
    • Забил четыре гола и отдал один ассист в 21 матче текущего сезона.
    • На него также претендовали «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Источник: Marca

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    24.01.2019 06:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 13:10

      Френки едет в Барселону. А кто помнит "Френки едет в Голливуд"?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 24 января 2019, 11:24

      Забил 4 гола и 1 голевая??? В статье с покупкой у него почему то 4 гола и 3 голевые

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 24 января 2019, 10:35

      Круто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 06:43

      а что по де Лигту?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Cules2013 24 января 2019, 12:21

      Ждём-с

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