Де Йонг – болельщикам «Барселоны» о переходе: «Я очень рад, горд и взволнован»

Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг поделился впечатлениями от договоренности по переходу в «Барселону».

Трансфер 21-летнего голландца стоимостью 75 миллионов евро состоится в июле.

«Привет болельщикам «Барселоны»! Это Френки, и этим летом я приеду в «Барселону». Я этому очень рад, горд и также взволнован. Увидимся на месте!» – Marca цитирует воспитанника «Аякса».

Ранее президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу написал, что Де Йонг станет ключевым игроком клуба.