Бартомеу: «Де Йонг станет ключевой частью «Барселоны» на долгие годы»

Талантливого игрока зацепили.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поприветствовал Френки Де Йонга в каталонском клубе.
Трансфер 21-летнего полузащитника из «Аякса» состоится летом. Его сумма составила 75 миллионов евро.
«Переход Френки Де Йонга придаст нашему спортивному проекту таланта, молодости и стиля «Барсы». Мы убеждены, что он станет ключевой частью команды на долгие годы. Добро пожаловать, Френки!» – подписал Бартомеу совместную фотографию с игроком.
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— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 23 января 2019 г.