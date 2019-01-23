Бартомеу: «Де Йонг станет ключевой частью «Барселоны» на долгие годы»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поприветствовал Френки Де Йонга в каталонском клубе.

Трансфер 21-летнего полузащитника из «Аякса» состоится летом. Его сумма составила 75 миллионов евро.

«Переход Френки Де Йонга придаст нашему спортивному проекту таланта, молодости и стиля «Барсы». Мы убеждены, что он станет ключевой частью команды на долгие годы. Добро пожаловать, Френки!» – подписал Бартомеу совместную фотографию с игроком.