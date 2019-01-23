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    Бартомеу: «Де Йонг станет ключевой частью «Барселоны» на долгие годы»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поприветствовал Френки Де Йонга в каталонском клубе.

    Трансфер 21-летнего полузащитника из «Аякса» состоится летом. Его сумма составила 75 миллионов евро.

    «Переход Френки Де Йонга придаст нашему спортивному проекту таланта, молодости и стиля «Барсы». Мы убеждены, что он станет ключевой частью команды на долгие годы. Добро пожаловать, Френки!» – подписал Бартомеу совместную фотографию с игроком.

    Источник: Твиттер Жозепа Бартомеу

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    23.01.2019 21:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:11

      Талантливого игрока зацепили.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 января 2019, 09:04

      Реал опять какой год молчит на трансферном рынке, Перес совсем сдулся, маразматик старый. Барса уже столько игроков купила а Реал толком никого

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 января 2019, 22:41

      в конце сезона ,сдается мне,и Боатенг и Видаль уйдут(дай то боже,если так и будет)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2019, 22:01

      Артурчик, Де йонг, это те ребята которые будут ещё лет 10 укатывать всех в центре поля. Грамотно всё делают с..кины дети, грамотно!)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ivanthebest 24 января 2019, 12:14

      нужен молодой цз потипо де лигта.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2019, 21:21

      чепушила бартомеу ! наконец то от тебя есть стоящий трансфер. надо еще отличного цз и все будет норм.

      2
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      Рейтинг: +11

      Лев 701 > dinar7777dinar 23 января 2019, 23:21

      Он услышал тебя

      1
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