Оздоев – о поражении от «Локомотива»: «Это не товарищеская игра, а официальный турнир. Нужно было выигрывать»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал поражение в матче Кубка «Матч Премьер» от «Локомотива» (1:3).

«Отрицательные эмоции после матча, проигрывать никому не хочется. Но таков футбол, если допускаешь ошибки – пропускаешь. Нужно разобрать матч, посмотреть. Это не просто товарищеская игра, а официальный турнир, где нужно было выигрывать. Впереди еще две игры, которые мы постараемся выиграть и победить в турнире.

Состояние у меня отличное, это [лед, приложенный к ноге] – профилактика, для многих футболистов это нормально. Это профилактика после тяжелой игры.

Посещение тренировки «Зенита» Черчесовым? Приятно, когда тренер сборной следит за тренировочным процессом. Думаю, он приехал посмотреть турнир, посмотреть на ребят, которые вызываются в сборную», – Sports.ru приводит слова Оздоева в эфире «Матч ТВ».