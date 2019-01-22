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    Оздоев – о поражении от «Локомотива»: «Это не товарищеская игра, а официальный турнир. Нужно было выигрывать»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал поражение в матче Кубка «Матч Премьер» от «Локомотива» (1:3).

    «Отрицательные эмоции после матча, проигрывать никому не хочется. Но таков футбол, если допускаешь ошибки – пропускаешь. Нужно разобрать матч, посмотреть. Это не просто товарищеская игра, а официальный турнир, где нужно было выигрывать. Впереди еще две игры, которые мы постараемся выиграть и победить в турнире.

    Состояние у меня отличное, это [лед, приложенный к ноге] – профилактика, для многих футболистов это нормально. Это профилактика после тяжелой игры.

    Посещение тренировки «Зенита» Черчесовым? Приятно, когда тренер сборной следит за тренировочным процессом. Думаю, он приехал посмотреть турнир, посмотреть на ребят, которые вызываются в сборную», – Sports.ru приводит слова Оздоева в эфире «Матч ТВ».

    • В дебютном матче турнира «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
    • В конце декабря ФАН сообщало о возможном переходе Оздоева в «Локомотив».

    Источник: Sports.ru

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    22.01.2019 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3609

      александр п 23 января 2019, 16:49

      Хороший турнир ,но действительно нужно было начать чуть позже.Когда в тренировочном процессе снижают нагрузки.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 11:20

      чабану было не приятно за вами наблюдать сто пудов Оздоев то что вы показали хуня а не футбол

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 23 января 2019, 08:52

      Оставьте Паредеса,сволочи!!

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 23 января 2019, 00:46

      Да, с такими игроками как ты, Магомед, только и выигрывать. При всем уважении к тебе как к достойному человеку, игрок ты ну очень средний.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Вомбат 23 января 2019, 00:57

      Очень точно выразился,да же нечего добавить.

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