Оздоев может перейти из «Зенита» в «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может стать игроком «Локомотива». По информации ФАН, в переходе заинтересованы сам футболист и главный тренер московского клуба Юрий Семин.

Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро. 27-летним россиянином также интересуется «Рубин».

Ранее Оздоев отказался от варината с переходом в «Крылья Советов» на правах аренды.