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    Оздоев может перейти из «Зенита» в «Локомотив»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может стать игроком «Локомотива». По информации ФАН, в переходе заинтересованы сам футболист и главный тренер московского клуба Юрий Семин.

    Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро. 27-летним россиянином также интересуется «Рубин».

    Ранее Оздоев отказался от варината с переходом в «Крылья Советов» на правах аренды.

    • Хавбек выступает за «Зенит» с февраля 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне игрок провел в РПЛ три матча и не отметился результативными действиями.

    Источник: ФАН

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    Сегодня, 09:04
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3532

      серега кашин 3 минуты назад

      неплохо за год три матча, наверно в отличной форме

      0
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      Рейтинг: +1574

      Агасфер 36 минут назад

      Второе десятилетие в многообещающих ходит.Точнее-бегает,из клуба в клуб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8656

      Garrincha58 1 час назад

      хренушки теперь от него избавится

      0
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      Рейтинг: +21

      Karlito Ben 1 час назад

      Маловата забивает!

      0
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      Рейтинг: +1034

      SIRIUS 2002 1 час назад

      В Ахмат его!

      0
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      Рейтинг: +41685

      Рубик Докоян 1 час назад

      "Рубин" сейчас не конкурент из-за финансовых проблем в клубе. Пусть эти интересы сойдутся как и по цене игрока. " Зениту" надо разгружать платёжную ведомость и избавляться от высокооплачиваемых"лавочников". У Оздоева 2 ляма в год по контракту.

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      Рейтинг: +1518

      САДЫЧОК 1 час назад

      Оздоев-обычный . средний игрок !

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      Рейтинг: +510

      zritelx > САДЫЧОК 1 час назад

      На самом деле 2 в год, а игрок максимум в категории средних.

      0
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      Рейтинг: -2622

      gosproektikabinet > САДЫЧОК 1 час назад

      ладно средний его еще зенит сильнее ослабил

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