Оздоев может перейти из «Зенита» в «Локомотив»

неплохо за год три матча, наверно в отличной форме
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может стать игроком «Локомотива». По информации ФАН, в переходе заинтересованы сам футболист и главный тренер московского клуба Юрий Семин.
Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро. 27-летним россиянином также интересуется «Рубин».
Ранее Оздоев отказался от варината с переходом в «Крылья Советов» на правах аренды.
- Хавбек выступает за «Зенит» с февраля 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне игрок провел в РПЛ три матча и не отметился результативными действиями.