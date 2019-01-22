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    Кубок Франции. «Тулуза» обыграла «Реймс» по пенальти в матче с 8 голами

    «Тулуза» оформила выход в 1/8 финала Кубка Франции.

    Основное время матча с «Реймсом» завершилось со счетом 3:3. На 108 гостей вывел вперед нападающий Матье Кафаро. На последней минуте добавленного времени счет сравнял полузащитник хозяев Макс Градель.

    Победу в серии пенальти одержала «Тулуза» – 4:3.

    Франция. Кубок. 1/16 финала

    Тулуза – Реймс – 4:4 (1:0, 1:1; 3:3; 4:4; 4:3 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Исека, 44; 1:1 – Диа, 48; 2:1 – Гарсия, 68; 2:2 – Уден, 77; 3:2 – Исека, 83; 3:3 – Шавалерен, 88; 3:4 – Кафаро, 108; 4:4 – Градель, 120 (с пенальти).

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

    Источник: Бомбардир

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    22.01.2019 23:17
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