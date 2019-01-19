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    Москва – лидер среди субъектов России по числу уроженцев в РПЛ и по числу уроженцев в профессиональных лигах страны

    «Спорт-Экспресс» изучил, в каких субъектах Российской Федерации родилось больше всего профессиональных футболистов. Лидером оказалась Москва.

    198 уроженцев столицы выступает в профессиональных лигах страны (42 – в РПЛ). Москва лидирует по обоим показателям. Табличное отображение информации можно увидеть ниже.

    • Второе место занял Краснодарский край (109 футболистов-профессионалов, десять – в РПЛ).
    • У трех регионов по одному футболисту в профессиональных лигах – у Бурятии, Еврейской АО, Якутии.
    • Санкт-Петербург оказался третьим (95 в профессиональных лигах, 12 – в РПЛ).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2019 13:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 21 января 2019, 06:18

      Московия, одним словом.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 января 2019, 16:28

      Хорошего мало, я думаю.. И так Понятно, что основные сильные школы в Москве. Это действительно с советских времен осталось. Но и они особо то качественных игроков не дают получается..

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      Рейтинг: +29

      Loki15reg. 19 января 2019, 15:19

      Северная Осетия, не имея команды, которая своим правительством и Газзаевым разворовала команду, уничтожили футбол в республики, но при этом футболисты выходят отсюда и даже 7 место, проигрывая только основным, большим регионам))

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 января 2019, 14:03

      Это достижение или провал?

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 19 января 2019, 13:44

      Всегда знал, что Якутия - самый футбольный регион в России.

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