Москва – лидер среди субъектов России по числу уроженцев в РПЛ и по числу уроженцев в профессиональных лигах страны

Московия, одним словом.
«Спорт-Экспресс» изучил, в каких субъектах Российской Федерации родилось больше всего профессиональных футболистов. Лидером оказалась Москва.
198 уроженцев столицы выступает в профессиональных лигах страны (42 – в РПЛ). Москва лидирует по обоим показателям. Табличное отображение информации можно увидеть ниже.
- Второе место занял Краснодарский край (109 футболистов-профессионалов, десять – в РПЛ).
- У трех регионов по одному футболисту в профессиональных лигах – у Бурятии, Еврейской АО, Якутии.
- Санкт-Петербург оказался третьим (95 в профессиональных лигах, 12 – в РПЛ).