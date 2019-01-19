Москва – лидер среди субъектов России по числу уроженцев в РПЛ и по числу уроженцев в профессиональных лигах страны

«Спорт-Экспресс» изучил, в каких субъектах Российской Федерации родилось больше всего профессиональных футболистов. Лидером оказалась Москва.

198 уроженцев столицы выступает в профессиональных лигах страны (42 – в РПЛ). Москва лидирует по обоим показателям. Табличное отображение информации можно увидеть ниже.