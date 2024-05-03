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    Юран подвел итоги работы в «Пари НН»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сказал, что ему не стыдно за работу, проделанную в нижегородском клубе.

    – В целом как бы оценили период своей работы в «Пари НН»?

    Мне за нее не стыдно. В прошлом сезоне решили задачу – сохранили прописку в РПЛ. Я же обещал. И сейчас буквально за два дня до игры с «Ахматом» сказал болельщикам, что мы однозначно останемся в элитном дивизионе.

    К сожалению, не получилось доработать. Однако команду оставил на 11-м месте. Это не зона вылета, не зона стыков. Конечно, раз я остался зимой в «Пари НН», то с себя ответственность за неудачную серию тоже не снимаю. Но были и объективные причины поражений, о которых сказал выше.

    Если окажусь в Нижнем Новгороде, считаю, смогу прямо смотреть в глаза болельщикам. Мне перед ними не стыдно. Мы до зимней паузы находились в десятке. Это тоже показатель.

    Я же парням говорил, что в первой части сезона надо все из себя вытащить, показать максимальный результат, на который они способны. Нам это удалось. Многие же специалисты писали, что «Пари НН» «взрывает» РПЛ. Но чтобы удержаться на позициях и даже подняться, без усиления никуда. Молодежь – это хорошо, но все-таки завтрашний день. А надо думать о здесь и сейчас.

    Вообще очень непросто провести весь чемпионат стабильно. «Динамо» весной потерпело три поражения кряду. Сейчас «Зенит» проиграл «Рубину», а потом бело-голубым. У «Факела» неудачная серия из четырех матчей.

    Никто от спадов не застрахован. У кого-то небольшая ямка, у кого-то чуть глубже. Нас подкосили травмы. Но и то я глобальной проблемы не видел.

    – Вот как?

    – Да. Был уверен, что в любом случае начнем набирать очки. Про зону вылета и стыки мы с ребятами даже не думали. Повторюсь, за эту работу мне не стыдно! С руководством «Пари НН» мы нормально расстались. Остались в хороших отношениях.

    – Ваши ближайшие планы?

    – Сейчас немного дома побуду, домашними делами займусь. Но вообще настроен найти работу до начала следующего сезона. Вы же понимаете, тренерство – это как наркотик. Без него уже никуда.

    • Юран был уволен из «Пари НН» 29 апреля после серии из 6 поражений подряд в РПЛ.
    • Нижегородский клуб занимает 11-е место с 28 очками после 26 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2024 11:57
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    Комментарии (3)
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    Январь 59
    1714728533
    Удачи Сергей. Надеюсь ваш опыт пригодится в российском футболе. Жаль пишу в никуда , и до вас мои пожелания не дойдут. В любом случае - удачи.
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    DOCTOR PENALTY
    1714739629
    Зря уволили Юрана, рискуют вылететь из РПЛ. ""
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    VPERDIV SPARTAK
    1714744626
    Тренировать это наркотик))) а кричал жить хочу и детей довоспитать ,нервы дороже)) балаболка Спартаковская и понторез а не Юран)))
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