Пресс-конференция Бьелсы: аргентинец остается в «Лидсе», он дал объяснение инциденту перед игрой с «Дерби»

На сегодняшней пресс-конференции главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса дал объяснение инциденту перед игрой с «Дерби Каунти».

«Многие люди прокомментировали мое поведение. Многие осуждают этот поступок, говоря, что это было не этично и не правильно с точки зрения морали. Я дам информацию, которая вам нужна.

То, что я сделал, не является незаконным. Мы можем это обсудить, этот поступок не был хорошим, но он и не нарушал закон. Я знаю, что не все, что является законным, является правильным.

В клубе около 20 работников занимаются сбором информации о соперниках, и все равно этой информации недостаточно.

Зачем мы это сделали? Потому что мы чувствуем себя виноватыми, если не работаем достаточно усердно. Мы считаем, что таким образом мы приблизили свою победу, даже если это было неправильно», – цитирует аргентинского специалиста El Mundo Deportivo.