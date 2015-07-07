Кубок Азии. Дубль Азмуна принес Ирану победу над Вьетнамом; игрок «Рубина» теперь лучший бомбардир

Встреча 2-го тура группы D Кубка Азии Вьетнам – Иран завершился со счетом 0:2.

Дублем отметился иранский нападающий «Рубина» Сердар Азмун. Гол стало для 24-летнего футболиста третьим на турнире. Это лучший показатель на данный момент.

Команда Карлуша Кейруша набрала шесть очков и возглавила группу. Вьетнамцы без очков занимают третье место, как и сборная Йемена, которая в 16:30 по московскому времени встретится с Ираком (3 очка и вторая строчка).

Кубок Азии. Группа D. 2-й тур

Вьетнам – Иран – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азмун, 38; 0:2 – Азмун, 69.

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