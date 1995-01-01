Лига 1. «ПСЖ» победил «Нант», «Монако» проиграл «Генгаму»

Вслед за Ман-Сити отметки 50 голов достиг и ПСЖ. Больше в ведущих топ-5 никто не забил, только в Эредивизии два клуба забили по 57.
«ПСЖ» обыграл «Нант» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил форвард Килиан Мбаппе. Парижане возглавляют таблицу с 47 очками, «Нант» с 20 очками идет на 14 месте.
В другом матче «Монако» проиграл «Генгаму» со счетом 0:2. «Монако» с 13 очками занимает предпоследнюю (19) строчку, «Генгам» с 11 очками идет на последнем месте.
Результаты других матчей:
Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур
Голы: 0:1 – Фекир, 67; 1:1 – Агилар, 81.
Голы: 1:0 – Бахокен, 36; 1:1 – Сарр, 84.
Гол: 1:0 – Мбаппе, 68.
Голы: 1:0 – Леау, 17; 1:1 – Градель (с пенальти), 49; 1:2 – Градель (с пенальти), 64.
Голы: 0:1 – Турам, 68; 0:2 – Ру, 75.
Голы: 1:0 – Андре, 6; 2:0 – Буриго, 14; 3:0 – Сибачо, 47; 4:0 – Сибачо, 67.
Сент-Этьен – Дижон – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Монне-Паке, 42; 2:0 – Хазри, 64; 3:0 – Берич, 82.
Голы: 1:0 – Томассон, 26; 2:0 – Коне, 41.
Нереализованный пенальти: нет – Киприен, 55.
Голы: 1:0 – Хын-Юн, 7; 1:1 – Нинга, 28; 1:2 – Кривелли, 45; 2:2 – Энгельс, 53.