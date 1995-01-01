Лига 1. «ПСЖ» победил «Нант», «Монако» проиграл «Генгаму»

«ПСЖ» обыграл «Нант» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил форвард Килиан Мбаппе. Парижане возглавляют таблицу с 47 очками, «Нант» с 20 очками идет на 14 месте.

В другом матче «Монако» проиграл «Генгаму» со счетом 0:2. «Монако» с 13 очками занимает предпоследнюю (19) строчку, «Генгам» с 11 очками идет на последнем месте.

Результаты других матчей:

Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

Монпелье – Лион – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Фекир, 67; 1:1 – Агилар, 81.

Анжер – Марсель – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бахокен, 36; 1:1 – Сарр, 84.

ПСЖ – Нант – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мбаппе, 68.

Лилль – Тулуза – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Леау, 17; 1:1 – Градель (с пенальти), 49; 1:2 – Градель (с пенальти), 64.

Монако – Генгам – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Турам, 68; 0:2 – Ру, 75.

Ренн – Ним – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Андре, 6; 2:0 – Буриго, 14; 3:0 – Сибачо, 47; 4:0 – Сибачо, 67.

Сент-Этьен – Дижон – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Монне-Паке, 42; 2:0 – Хазри, 64; 3:0 – Берич, 82.

Страсбур – Ницца – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Томассон, 26; 2:0 – Коне, 41.

Нереализованный пенальти: нет – Киприен, 55.

Реймс – Кан – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Хын-Юн, 7; 1:1 – Нинга, 28; 1:2 – Кривелли, 45; 2:2 – Энгельс, 53.

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