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    Лига 1. «ПСЖ» победил «Нант», «Монако» проиграл «Генгаму»

    «ПСЖ» обыграл «Нант» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил форвард Килиан Мбаппе. Парижане возглавляют таблицу с 47 очками, «Нант» с 20 очками идет на 14 месте.

    В другом матче «Монако» проиграл «Генгаму» со счетом 0:2. «Монако» с 13 очками занимает предпоследнюю (19) строчку, «Генгам» с 11 очками идет на последнем месте.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

    Монпелье – Лион – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фекир, 67; 1:1 – Агилар, 81.

    Анжер – Марсель – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бахокен, 36; 1:1 – Сарр, 84.

    ПСЖ – Нант – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мбаппе, 68.

    Лилль – Тулуза – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Леау, 17; 1:1 – Градель (с пенальти), 49; 1:2 – Градель (с пенальти), 64.

    Монако – Генгам – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Турам, 68; 0:2 – Ру, 75.

    Ренн – Ним – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Андре, 6; 2:0 – Буриго, 14; 3:0 – Сибачо, 47; 4:0 – Сибачо, 67.

    Сент-Этьен – Дижон – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Монне-Паке, 42; 2:0 – Хазри, 64; 3:0 – Берич, 82.

    Страсбур – Ницца – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Томассон, 26; 2:0 – Коне, 41.

    Нереализованный пенальти: нет – Киприен, 55.

    Реймс – Кан – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Хын-Юн, 7; 1:1 – Нинга, 28; 1:2 – Кривелли, 45; 2:2 – Энгельс, 53.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16994

      vick-north-west 43 минуты назад

      Вслед за Ман-Сити отметки 50 голов достиг и ПСЖ. Больше в ведущих топ-5 никто не забил, только в Эредивизии два клуба забили по 57.

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