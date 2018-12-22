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    Серия А. «Милан» проиграл «Фиорентине» и другие результаты

    «Милан» уступил «Фиорентине» на своем поле в игре 17-го тура Серии А. Победный и единственный гол за флорентийцев забил полузащитник Федерико Кьеза.

    В еще одном матче «Наполи» дома обыграл СПАЛ благодаря голу хавбека Рауля Альбиоля.

    Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

    Милан – Фиорентина – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кьеза, 73.

    Сассуоло – Торино – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Белотти, 55; 1:1 – Бринола, 90+2.

    Удинезе – Фрозиноне – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мандрагора, 32; 1:1 – Киано, 61 (с пенальти).

    Дженоа – Аталанта – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пентек, 45+6; 1:1 – Д. Сапата, 55 (с пенальти); 2:1 – Лазович, 67; 3:1 – Пентек, 89.

    Удаления: нет – Паломино, 82; Толой, 90+3.

    Наполи – СПАЛ – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Альбиоль, 45+1.

    Эмполи – Сампдория – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Паскуаль, 11 (с пенальти); 1:1 – Рамирес, 41; 1:2 – Квальярелла, 69; 2:2 – Капуто, 79; 2:3 – Капрари, 87; 2:4 – Капрари, 90+1.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2018 18:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +506

      тщмек 19 3 часа назад

      Мандрагора играет в Удинезе? Хм...

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      Рейтинг: +3957

      mihail200606 5 часов назад

      эххх..милан, милан.. тренера бы топового , но ситуация финансовая сложная.. индзаги, зеедорф, гаттузо это не тот путь..

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      Рейтинг: +824

      Харченко 5 часов назад

      Ну не тренер Гаттузо.

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      Рейтинг: +1269

      МВС 5 часов назад

      Милан третью игру подряд не может поразить ворота соперников.данный факт говорит о многом.и это не единственная проблема прославленного Клуба.увы.

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