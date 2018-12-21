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    Защитник Коллинс разорвал контракт с «Астон Виллой» спустя час после подписания

    Британский защитник Джеймс Коллинс пробыл футболистом «Астон Виллы» всего час, пишет Mirror. Игрок после того, как провел последние недели в расположении бирмингемцев, подписал в офисе контракт и отправился тренироваться.

    Случилось так, что на занятии футболист получил травму. После этого Коллинс вернулся в офис и сообщил о разрыве контракта. Между подписанием и расторжением прошел час.

    • Защитнику 35 лет.
    • В течение карьеры больше всего матчей Коллинс провел за «Вест Хэм» (2012-2018 годы).
    • На счету игрока 51 встреча за сборную Уэльса.

    Источник: Mirror

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    21.12.2018 19:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +160

      klimovich 2 часа назад

      Скорее грустно. Чел думал наслпдиться футболом еще сезон, отпахал две недели, достиг цели и тут же все. Это как в 60 лет победить рак и на следующиы день после заключения врачей попасть под грузовик.

      0
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      Рейтинг: +5240

      mialkov 3 часа назад

      Смешно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Soccer the nice 4 часа назад

      Круто.

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