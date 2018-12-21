Защитник Коллинс разорвал контракт с «Астон Виллой» спустя час после подписания

Скорее грустно. Чел думал наслпдиться футболом еще сезон, отпахал две недели, достиг цели и тут же все. Это как в 60 лет победить рак и на следующиы день после заключения врачей попасть под грузовик.
Британский защитник Джеймс Коллинс пробыл футболистом «Астон Виллы» всего час, пишет Mirror. Игрок после того, как провел последние недели в расположении бирмингемцев, подписал в офисе контракт и отправился тренироваться.
Случилось так, что на занятии футболист получил травму. После этого Коллинс вернулся в офис и сообщил о разрыве контракта. Между подписанием и расторжением прошел час.
- Защитнику 35 лет.
- В течение карьеры больше всего матчей Коллинс провел за «Вест Хэм» (2012-2018 годы).
- На счету игрока 51 встреча за сборную Уэльса.