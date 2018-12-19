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    Журналист ESPN: «Озил не попал в заявку на матч с «Тоттенхэмом» по тактическим соображениям. Понимайте это, как хотите»

    Ранее «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка английской Лиги.

    В заявку команды Унаи Эмери не вошел полузащитник Месут Озил. В воскресенье, 16-го декабря, немец отыграл 70 минут против «Саутгемптона» (2:3, 17-й тур) без последующих сообщений о травме.

    «Представители «Арсенала» сказали, что Озил остался вне состава по «тактическим соображениям».

    Понимайте это, как хотите», – написал в твиттере журналист ESPN Маттиас Карен.

    Матч на «Эмирейтс» начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Твиттер журналиста ESPN Маттиаса Карена

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    19.12.2018 22:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +512

      ivan-football-fan 10 часов назад

      АРСЕНАЛ - Озил / Тоттенхем = 0:2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1012

      Сержтир 10 часов назад

      С тактикой промашка,Арсенал не забил ни хренашко.

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