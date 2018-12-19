Журналист ESPN: «Озил не попал в заявку на матч с «Тоттенхэмом» по тактическим соображениям. Понимайте это, как хотите»

Ранее «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка английской Лиги.

В заявку команды Унаи Эмери не вошел полузащитник Месут Озил. В воскресенье, 16-го декабря, немец отыграл 70 минут против «Саутгемптона» (2:3, 17-й тур) без последующих сообщений о травме.

«Представители «Арсенала» сказали, что Озил остался вне состава по «тактическим соображениям».

Понимайте это, как хотите», – написал в твиттере журналист ESPN Маттиас Карен.

Матч на «Эмирейтс» начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.