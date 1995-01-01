Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Лестер»

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 3:1 по пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

В другом матче «Бертон Альбион» обыграл «Мидлсбро» со счетом 1:0.

«Манчестер Сити» и «Бертон Альбион» вышли в полуфинал турнира.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

Мидлсбро – Бертон Альбион – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хескет, 48.

Лестер – Мачнестер Сити – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 1:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Де Брюйне, 14; 1:1 – Олбрайтон, 73.

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