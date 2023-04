Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич в матче 15-го тура Серии А против «Интера» забил 150-й гол в карьере.

Хорватский форвард забил первый гол в ворота миланского клуба. Против «Интера» нападающий провел 10 игр.

В этом сезоне Манджукич принял участие в 12-ти матчах Серии А, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Juventus lead!



Mario Mandžukić heads in a brilliant cross — his 7th Serie A goal of the season! pic.twitter.com/1DDqRR9VfK