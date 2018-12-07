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    • Гвардиола лично провел переговоры с хавбеком «Аякса» де Йонгом

    Гвардиола лично провел переговоры с хавбеком «Аякса» де Йонгом

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел личные переговоры с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом, сообщает Tribalfootball со ссылкой на De Telegraaf.

    21-летний футболист и его агент Али Дурсун вылетели в Англию сразу после матча Лиги наций ГолландияГермания (2:2), чтобы встретиться с испанским специалистом. Стороны в течение часа обсуждали планы по хавбеку.

    Де Йонг и Дурсун были впечатлены, но они не уверены, что «Сити» удастся выиграть борьбу за игрока.

    Ранее сообщалось, что «Аякс» уже договорился о переходе де Йонга в «ПСЖ». Трансфер состоится зимой и обойдется парижанам в 75 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    07.12.2018 13:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 17:09

      Обоих "Барса" пусть купит, продав тех кого похоже уже похоже наметила...

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    • ...
      Рейтинг: +44

      Deisler 7 декабря 2018, 14:52

      Они с Де Лигтом сейчас нарасхват!

      0
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