Гвардиола лично провел переговоры с хавбеком «Аякса» де Йонгом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел личные переговоры с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом, сообщает Tribalfootball со ссылкой на De Telegraaf.

21-летний футболист и его агент Али Дурсун вылетели в Англию сразу после матча Лиги наций Голландия – Германия (2:2), чтобы встретиться с испанским специалистом. Стороны в течение часа обсуждали планы по хавбеку.

Де Йонг и Дурсун были впечатлены, но они не уверены, что «Сити» удастся выиграть борьбу за игрока.

Ранее сообщалось, что «Аякс» уже договорился о переходе де Йонга в «ПСЖ». Трансфер состоится зимой и обойдется парижанам в 75 миллионов евро.