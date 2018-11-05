Аршавин: «Барселона»? Они присылали трансферный запрос на 15 миллионов, «Зенит» отказал»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, что после Евро-2008 он мог перейти в «Барселону». Тогда игрок выступал за «Зенит».

– После Евро-2008 ты ушел в «Арсенал», но говорили, что ты мог уйти в «Барселону». Это правда?

– Да, мог.

– Почему трансфер не получился?

– «Барселона» прислала трансферный запрос на 15 миллионов, и ей отказал «Зенит». Меня не хотели продавать, если честно. Где бы хотел оказаться? В «Барселоне», но я не жалею, что оказался в «Арсенале».