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    Аршавин: «Барселона»? Они присылали трансферный запрос на 15 миллионов, «Зенит» отказал»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, что после Евро-2008 он мог перейти в «Барселону». Тогда игрок выступал за «Зенит».

    – После Евро-2008 ты ушел в «Арсенал», но говорили, что ты мог уйти в «Барселону». Это правда?

    – Да, мог.

    – Почему трансфер не получился?

    – «Барселона» прислала трансферный запрос на 15 миллионов, и ей отказал «Зенит». Меня не хотели продавать, если честно. Где бы хотел оказаться? В «Барселоне», но я не жалею, что оказался в «Арсенале».

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    05.11.2018 19:56
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 09:52

      И без этого в Арсенале отметился великолепными мячами.

      3
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 6 ноября 2018, 08:35

      Бл9 да кому чипсоед заливает то он в Арсенал перешел за 16, 5 млн и кроме канониров никто за него не предлагал деньги вообще никто и все это давно знают и когда это Барсе была проблема накинуть 1,5 млн

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 5 ноября 2018, 21:32

      А чего жалеть? Хорошая карьера.

      3
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Aaisberg 6 ноября 2018, 00:16

      Ну он поклонник Барселоны с детства, поэтому больше хотел именно в неё

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 5 ноября 2018, 21:07

      Все хорошо

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 21:02

      воооот, в том то и дело, что очкошники ни чего не могут сказать, а только на минус присаживаются))))

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 21:00

      odin1973, я твой дом труба шатал))))....есь - че сказать, очкошник?)))

      -1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 20:57

      старикан, крррясаучик, есь!!!!!

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 20:56

      ээээ, margeiia, ты обоснуй да свое мнение...че ты срываешься как телка, есь?

      -1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 20:43

      давайте, васся, будем честны перед народом...в барсе андрюша бы только в раздевалке прибирался...о чем и свидетельствует его последующая история...ни чего не придумываю

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 20:48

      Ничего пишется вместе

      -3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > la verdad 5 ноября 2018, 20:51

      ...ээээ, долбоежик, ты че здесь решил мастер - класс по русскому языку устроить? вообще то, после твоего "ничего" надо было ставить тире...

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 21:32

      Тире тебе в зад надо вставить, двоечник. Тебе ведь это нравится:))))

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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 23:38

      "Вообще-то", пишется через дефис

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 5 ноября 2018, 20:36

      история или миф

      3
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