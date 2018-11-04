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    Слуцкий – о поражении от ПСВ: «Мы все равно выиграли. Горжусь своей командой»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил исход матча 11 тура Эредивизие против ПСВ (0:1). Арнемцы с 14 минуты играли в меньшинстве.

    «Удаление стало серьезной проверкой для нас. Благодарю судью. Может, мы проиграли бы и в равных составах. Из любой ситуации нужно искать позитив.

    Мы действовали хорошо. Горд «Витессом». Наши контратаки были опасны. Уезжаем без очков, но мы все равно победили», – приводит слова россиянина Voetbal International.

    «Витесс» идет в таблице пятым.

    Источник: Voetbal International

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    04.11.2018 01:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      barca9651 4 ноября 2018, 10:38

      смысл был уходить из ЦСКА? не понимаю
      чтобы болтаться где то в середине таблице, в каком то чемпионате Голландии?
      неужели это круче, чем играть в ЛЧ с ЦСКА?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 ноября 2018, 10:26

      Этот матч сыграли действительно отлично.Но это комментарий для тех,кто его смотрел.Обычно комментируют " не глядя"...Могли и выиграть,даже играя в меньшинстве 75 минут.

      1
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 4 ноября 2018, 07:31

      Это крики отчаяния раненого зверя! Это все, что осталось у Слуцкого! Родина зовет....!)

      -3
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