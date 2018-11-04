Слуцкий – о поражении от ПСВ: «Мы все равно выиграли. Горжусь своей командой»

смысл был уходить из ЦСКА? не понимаю
чтобы болтаться где то в середине таблице, в каком то чемпионате Голландии?
неужели это круче, чем играть в ЛЧ с ЦСКА?
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил исход матча 11 тура Эредивизие против ПСВ (0:1). Арнемцы с 14 минуты играли в меньшинстве.
«Удаление стало серьезной проверкой для нас. Благодарю судью. Может, мы проиграли бы и в равных составах. Из любой ситуации нужно искать позитив.
Мы действовали хорошо. Горд «Витессом». Наши контратаки были опасны. Уезжаем без очков, но мы все равно победили», – приводит слова россиянина Voetbal International.
«Витесс» идет в таблице пятым.