Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий – о матче с ПСВ: «Это будет серьезная проверка для нашей команды»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ.

    «Матч с ПСВ пройдет на выезде. Это будет серьезная проверка для нашей команды, для молодых игроков, для нашего командного духа – для всего. Я думаю, это будет очень интересная игра», – сказал Слуцкий.

    Матч ПСВ – «Витесс» пройдет 3 ноября. Команда Слуцкого занимает пятую строчку в таблице с 15-ю очками. ПСВ с 30-ю очками идет первым.

    Источник: Официальный твиттер «Витесса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2018 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 22:53

      Тут вопрос ставить надо так :Насколько достойным будет выглядеть поражение???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 