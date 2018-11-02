Слуцкий – о матче с ПСВ: «Это будет серьезная проверка для нашей команды»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ.

«Матч с ПСВ пройдет на выезде. Это будет серьезная проверка для нашей команды, для молодых игроков, для нашего командного духа – для всего. Я думаю, это будет очень интересная игра», – сказал Слуцкий.

Матч ПСВ – «Витесс» пройдет 3 ноября. Команда Слуцкого занимает пятую строчку в таблице с 15-ю очками. ПСВ с 30-ю очками идет первым.