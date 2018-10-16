Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Представитель «Кайрата»: «Если Аршавин захочет еще поиграть, то будем с ним это обсуждать»

    Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, что после окончания сезона клуб проведет переговоры с полузащитником Андреем Аршавиным о продлении контракта.

    «В Аршавина никто не верил. Если вы помните, то мы долго подписывали с ним контракт, потому что у нас была договоренность о том, что он должен набрать форму.

    Сейчас весь Казахстан его поддерживает и любит. И мы еще раз в этом удостоверились, когда поехали играть с «Зенитом» в Петербург – 41 тысяча болельщиков пришли посмотреть на Андрея. И это в товарищеском матче.

    Я считаю его одним из лучших футболистов на постсоветском пространстве: он был капитаном сборной России, является одним из игроков, сыгравших на хорошем уровне за рубежом.

    Хорошо, что он заканчивает в Казахстане. Сейчас о нем много пишут в английской, российской прессе. Этим мы убили двух зайцев – приобрели хорошего футболиста и сделали маркетинговый ход.

    Кто его заменит? Заменит Бауыржан Исламхан, Георгий Жуков, есть другие достойные казахстанские футболисты.

    Что касается об изменениях в составе, тяжело говорить абсолютно про любых игроков. Мы пока что с Андреем на эту тему не беседовали. Давайте потерпим до конца сезона.

    Если Андрей Сергеевич захочет еще поиграть, то будем с ним это обсуждать. Сезон еще идет, у нас впереди пять матчей, так что о таком еще рано говорить», – сказал Боранбаев.

    Источник: ФК «Кайрат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2018 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 28 октября 2018, 00:52

      Играй Андрюха !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:43

      Казахстан полюбил его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 16 октября 2018, 07:30

      Ещё годик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 октября 2018, 06:59

      Пусть играет....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 16 октября 2018, 06:33

      Аршавина в сборную!!!)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11