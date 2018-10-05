«Краснодар» – болельщикам: «Вы стали настоящим 12-м игроком клуба»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей».

«4 октября за матчем черно-зеленых с «Севильей» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА с трибун наблюдали более 31 тысячи зрителей. ФК «Краснодар» благодарит болельщиков, которые, несмотря на позднее начало встречи и не самые лучшие погодные условия, пришли на стадион и на протяжении всего игрового времени горячо поддерживали команду, гнали ее вперед, к воротам соперника.

Спасибо вам, вчера вы стали настоящим 12-м игроком «Краснодара», ваша энергетика заряжала футболистов все 90 минут, и этого результата мы добились вместе! Ждем вас снова на трибунах и верим, что с вашей помощью мы сможем отпраздновать еще немало ярких побед!» – говорится в заявлении клуба.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.