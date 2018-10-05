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  • «Краснодар» – болельщикам: «Вы стали настоящим 12-м игроком клуба»

«Краснодар» – болельщикам: «Вы стали настоящим 12-м игроком клуба»

5 октября 2018, 10:55
7

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей».

«4 октября за матчем черно-зеленых с «Севильей» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА с трибун наблюдали более 31 тысячи зрителей. ФК «Краснодар» благодарит болельщиков, которые, несмотря на позднее начало встречи и не самые лучшие погодные условия, пришли на стадион и на протяжении всего игрового времени горячо поддерживали команду, гнали ее вперед, к воротам соперника.

Спасибо вам, вчера вы стали настоящим 12-м игроком «Краснодара», ваша энергетика заряжала футболистов все 90 минут, и этого результата мы добились вместе! Ждем вас снова на трибунах и верим, что с вашей помощью мы сможем отпраздновать еще немало ярких побед!» – говорится в заявлении клуба.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

Источник: ФК «Краснодар»
Лига Европы Краснодар
Комментарии (7)
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amazonaws
1538729922
Европейский БЕНЕФИС тренеров российских команд. Произвели замены, которые внесли существенный перелом в ход игры. Спартак и Краснодар проигрывали, а Зенит играл вничью к момену сделанных тренерами замен. И как итог тренерского БЕНЕФИСА - российские клубы в Лиге Европы в двух матчах победили, а в одном сыграли вничью. *** Оцените замены тренера "Краснодара" Мурада Мусаева. Краснодар проигрывает и тренер Краснодара делает первую замену, чтобы переломить ход игры и победить. 69 мин. Первая замена у "Краснодара". Вместо Шарля Каборе, автора автогола в ворота "Краснодара", выходит Маурисио Перейра. Минус опорник в защите, но это БОЛЬШОЙ плюс в атаку. Через три минуты после выхода на поле Маурисио Перейра забивает первый гол и Краснодар сравнивает счёт в матче! *** 72 мин. ГООООЛ!!! Перейра, 1:1 Вот это угадал с заменой Мурад Мусаев! Вот это да! Разыграли краснодарцы, футбольная троица - Перейра, Вандерсон и Мамаев, чуть ли не с центрального круга свою атаку на ворота соперника. Поочередно обыгрывался и перепасовывался с каждым из них Маурисио, после чего получил итоговый пас от Павла Мамаева и с линии штрафной, чуть правее центра, покатил мяч с правой сходу в левую "шестерку". Вацлик в прыжке не дотянулся. *** Тренер Краснодара Мурад Мусаев снова делает замену и она оказалась победной в этом матче! 84 мин. Последняя замена у "Краснодара". Вместо Вандерсона выходит Торнике Окриашвили. Через 4-ре минуты после выхода на поле Торнике Окриашвили забивает ВТОРОЙ и победный гол и Краснодар ведёт в счёте в матче! 88 мин. ГОООООЛ!!! Окриашвили, 2:1. Есть! Есть второй победный гол! И какой же красивейший! Рамирес сильнейшим ударом метров с 30 ЖАХНУЛ прямиком по воротам. Отбивает перед собой вратарь Вацлик, мяч по дуге отлетает к Классону и он перенаправил его головой в центр штрафной, где никто не накрыл Окриашвили. Торнике Окриашвили, не долго думая, в падении ЧЕРЕЗ СЕБЯ!!!, пробил своей правой в левую севильскую "шестерку". Вацлик в прыжке не дотянулся. Красивейший гол получился, который оказался и победным и волевым! Надо отметить ПРОЗОРЛИВОСТЬ Мурада Мусаева. Команда проигрывала, а он выпустил двух игроков, каждый из которых смог забить по мячу. Вот это БЕНЕФИС, так бенефис замен. Поздравляем "Краснодар" с этой волевой победой и тренерским бенефисом Мурада Мусаева.
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kvm5
1538731072
молдцы
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Бугимен
1538756473
МОЛОДЦЫ БЫКИ,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
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bolela_16
1538805815
Краснодар заработал своего болельщика игрой и желанием побеждать...
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m40
1538816297
Если у Краснодара и дальше будет такая же посещаемость, то Галицкий всё правильно рассчитал. Но, возможно, скоро желающих попасть на стадион будет не хватать и может будет как в Англии- очередь на абонементы. ..Ну то есть японимаю, что ориентироваться надо не на топовые матчи, но и на середняков и аутсайдеров. А средняя посещаемость это самый объективный результат. Причем, у команды могут быть и плохие времена, когда народ будет ходить не так охотно. Но хочется всё же, чтобы Краснодар когда-нибудь стал чемпионом, причем как хочет Галицкий, когда в нем будет играть много своих воспитанников.
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zigbert
1538819071
Когда игра получается и есть результат ,будут и зрители ,будет и поддержка.
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