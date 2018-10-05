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    Какой вы футболист?

    «Краснодар» – болельщикам: «Вы стали настоящим 12-м игроком клуба»

    Пресс-служба «Краснодара» опубликовала заявление, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей».

    «4 октября за матчем черно-зеленых с «Севильей» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА с трибун наблюдали более 31 тысячи зрителей. ФК «Краснодар» благодарит болельщиков, которые, несмотря на позднее начало встречи и не самые лучшие погодные условия, пришли на стадион и на протяжении всего игрового времени горячо поддерживали команду, гнали ее вперед, к воротам соперника.

    Спасибо вам, вчера вы стали настоящим 12-м игроком «Краснодара», ваша энергетика заряжала футболистов все 90 минут, и этого результата мы добились вместе! Ждем вас снова на трибунах и верим, что с вашей помощью мы сможем отпраздновать еще немало ярких побед!» – говорится в заявлении клуба.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.10.2018 10:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:44

      Когда игра получается и есть результат ,будут и зрители ,будет и поддержка.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 6 октября 2018, 11:58

      Если у Краснодара и дальше будет такая же посещаемость, то Галицкий всё правильно рассчитал. Но, возможно, скоро желающих попасть на стадион будет не хватать и может будет как в Англии- очередь на абонементы. ..Ну то есть японимаю, что ориентироваться надо не на топовые матчи, но и на середняков и аутсайдеров. А средняя посещаемость это самый объективный результат. Причем, у команды могут быть и плохие времена, когда народ будет ходить не так охотно. Но хочется всё же, чтобы Краснодар когда-нибудь стал чемпионом, причем как хочет Галицкий, когда в нем будет играть много своих воспитанников.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 октября 2018, 09:03

      Краснодар заработал своего болельщика игрой и желанием побеждать...

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 октября 2018, 19:21

      МОЛОДЦЫ БЫКИ,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

      2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 5 октября 2018, 12:17

      молдцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 октября 2018, 11:58

      Европейский БЕНЕФИС тренеров российских команд.
      Произвели замены, которые внесли существенный перелом в ход игры.
      Спартак и Краснодар проигрывали, а Зенит играл вничью к момену сделанных тренерами замен.
      И как итог тренерского БЕНЕФИСА - российские клубы в Лиге Европы в двух матчах победили, а в одном сыграли вничью.
      ***
      Оцените замены тренера "Краснодара" Мурада Мусаева.
      Краснодар проигрывает и тренер Краснодара делает первую замену, чтобы переломить ход игры и победить.
      69 мин. Первая замена у "Краснодара".
      Вместо Шарля Каборе, автора автогола в ворота "Краснодара", выходит Маурисио Перейра.
      Минус опорник в защите, но это БОЛЬШОЙ плюс в атаку.
      Через три минуты после выхода на поле Маурисио Перейра забивает первый гол и Краснодар сравнивает счёт в матче!
      ***
      72 мин. ГООООЛ!!! Перейра, 1:1
      Вот это угадал с заменой Мурад Мусаев!
      Вот это да!
      Разыграли краснодарцы, футбольная троица - Перейра, Вандерсон и Мамаев, чуть ли не с центрального круга свою атаку на ворота соперника.
      Поочередно обыгрывался и перепасовывался с каждым из них Маурисио, после чего получил итоговый пас от Павла Мамаева и с линии штрафной, чуть правее центра, покатил мяч с правой сходу в левую "шестерку".
      Вацлик в прыжке не дотянулся.
      ***
      Тренер Краснодара Мурад Мусаев снова делает замену и она оказалась победной в этом матче!
      84 мин. Последняя замена у "Краснодара".
      Вместо Вандерсона выходит Торнике Окриашвили.
      Через 4-ре минуты после выхода на поле Торнике Окриашвили забивает ВТОРОЙ и победный гол и Краснодар ведёт в счёте в матче!
      88 мин. ГОООООЛ!!! Окриашвили, 2:1.
      Есть! Есть второй победный гол!
      И какой же красивейший!
      Рамирес сильнейшим ударом метров с 30 ЖАХНУЛ прямиком по воротам.
      Отбивает перед собой вратарь Вацлик, мяч по дуге отлетает к Классону и он перенаправил его головой в центр штрафной, где никто не накрыл Окриашвили.
      Торнике Окриашвили, не долго думая, в падении ЧЕРЕЗ СЕБЯ!!!, пробил своей правой в левую севильскую "шестерку".
      Вацлик в прыжке не дотянулся.
      Красивейший гол получился, который оказался и победным и волевым!
      Надо отметить ПРОЗОРЛИВОСТЬ Мурада Мусаева.
      Команда проигрывала, а он выпустил двух игроков, каждый из которых смог забить по мячу.
      Вот это БЕНЕФИС, так бенефис замен.
      Поздравляем "Краснодар" с этой волевой победой и тренерским бенефисом Мурада Мусаева.

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      Рейтинг: +481

      sergey610 > amazonaws 5 октября 2018, 13:53

      Оценка ОТЛИЧНО!

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