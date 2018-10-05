Роша – о матче с «Вильярреалом»: «Очень обидно. Победа была у нас в руках»

Нападающий «Спартака» Педро Роша назвал обидным результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Очень обидно. Победа была у нас в руках. Печально, что нам чуть-чуть не хватило. Этот пенальти на последних секундах… А так – хорошая игра получилась.

Я буду тренироваться в общей группе с завтрашнего дня. Надеюсь, что смогу сыграть уже в воскресенье», – сказал Роша.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

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