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    Роша – о матче с «Вильярреалом»: «Очень обидно. Победа была у нас в руках»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша назвал обидным результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

    «Очень обидно. Победа была у нас в руках. Печально, что нам чуть-чуть не хватило. Этот пенальти на последних секундах… А так – хорошая игра получилась.

    Я буду тренироваться в общей группе с завтрашнего дня. Надеюсь, что смогу сыграть уже в воскресенье», – сказал Роша.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2018 06:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:34

      Пока Педро не показываешь ты той игры ,которой от тебя ждали.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:17

      Обидно конечно, но пока от тебя толку как от козла молока.Внеси наконец то и ты свой вклад в победу собственного клуба.

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 5 октября 2018, 08:29

      Педро Роша есть самый техничный бразилец!

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