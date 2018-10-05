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  • Каррера: «Матч с «Вильярреалом» – лучший в сезоне. Если я еще тренер, Федун верит в меня»

Каррера: «Матч с «Вильярреалом» – лучший в сезоне. Если я еще тренер, Федун верит в меня»

5 октября 2018, 01:29
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог ничьей в матче Лиги Европы против «Вильярреала». Красно-белые пропустили на шестой добавленной минуте с пенальти.

– Согласен, что лучший матч сезона. Ребята провели отменный мяч, против качественной команды. Два раза проигрывали, сумели сравнять счет и вырваться вперед.

Отдали все. Было жаль пропустить гол после добавленного времени. Вот за это обидно. Потому что ребята боролись и отдали всю душу.

– Чувствуете доверие Федуна?

– Ха-ха, это хороший вопрос. Если я еще тренер, он верит в меня. Отношусь к подобным ситуациям с позитивом.

– Была новость, что боссы «Спартака» обсуждают ваше будущее. Как отреагировали?

– На данный момент я тренер «Спартака» и выполняю свой долг. И ни к чему не прислушиваюсь.

Результаты важны для руководства. Но сегодня вратарь и защитник 1998 года рождения. Полузащитник 2000 года. Это говорит, что с я стараюсь выстраивать будущее в «Спартаке».

– По реакции в раздевалке больше позитива, что забили. Или негатив, что упустили победу?

– Команда была расстроена из-за третьего гола. Но я поздравил ребят и хочу сделать это публично.

И ветераны, и молодые играли на 300%. Это моя команда. И я хочу видеть такую игру. Горжусь тем, что они сделали.

– Важна Лига Европы, раз четыре молодых в основе? Но перелом случился с Ханни и другими опытными игроками.

– Мы через два дня играем в Красноярске, у нас пять часов перелета. Надо учитывать.

Не ставлю молодых, потому что не придаю значения. Ставлю, потому что они готовы.

– Почему Глушаков не работает с основой?

– Ответ будет, когда придет момент.

Ранее владелец клуба Леонид Федун в ответ на вопрос «В Карреру верим?» сказал, что хочет не верить, а видеть результат.

Источник: Sports.ru
Лига Европы Спартак Вильярреал Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (11)
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Parker
1538693081
Заголовок конского администратора! ПОЗОРИЩЕ
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ДяДь ПашА
1538693931
Да ,оставил бы Карреру не смотря на результаты за то ,что играют молодые Спартаковцы,.Старикам тут не место !Ради такого готов посмотреть как играет Спартак пусть даже займёт 8место в РПЛ
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Мары
1538700215
Как всегда корректен и вежлив. Спартак просто обязан вернуться после такого матча.
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батог
1538712034
Игра красивая! Спасибо ребятам за игру! Молодежь выпускать не более одного на игру - пару секунд не знают что делать с мячом. И впереди с Ташаевым стало что то получаться.
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За Спартак с1974
1538730428
какая игра? После 1-2 взыграло ,забегали , показали на что способны , на то, что тренер 0. На классе забили 2 гола . А Ломовицкий хороший парень, но не для основы ,и он должен был заменить Ташаева, в лучшем для него случае .... Ещё 2 игрока не должны были выходить в основе, но му.даку экстрасенсу инфантильному ,наверное, было видение.
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zigbert
1538814266
У Ташаева пожалуй будет лучше получаться ,его надо ставить в основу. Кредит доверия к Ломовицкому похоже исчерпан ,парень не прогрессирует.
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