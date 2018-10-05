Каррера: «Матч с «Вильярреалом» – лучший в сезоне. Если я еще тренер, Федун верит в меня»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог ничьей в матче Лиги Европы против «Вильярреала». Красно-белые пропустили на шестой добавленной минуте с пенальти.

– Согласен, что лучший матч сезона. Ребята провели отменный мяч, против качественной команды. Два раза проигрывали, сумели сравнять счет и вырваться вперед.

Отдали все. Было жаль пропустить гол после добавленного времени. Вот за это обидно. Потому что ребята боролись и отдали всю душу.

– Чувствуете доверие Федуна?

– Ха-ха, это хороший вопрос. Если я еще тренер, он верит в меня. Отношусь к подобным ситуациям с позитивом.

– Была новость, что боссы «Спартака» обсуждают ваше будущее. Как отреагировали?

– На данный момент я тренер «Спартака» и выполняю свой долг. И ни к чему не прислушиваюсь.

Результаты важны для руководства. Но сегодня вратарь и защитник 1998 года рождения. Полузащитник 2000 года. Это говорит, что с я стараюсь выстраивать будущее в «Спартаке».

– По реакции в раздевалке больше позитива, что забили. Или негатив, что упустили победу?

– Команда была расстроена из-за третьего гола. Но я поздравил ребят и хочу сделать это публично.

И ветераны, и молодые играли на 300%. Это моя команда. И я хочу видеть такую игру. Горжусь тем, что они сделали.

– Важна Лига Европы, раз четыре молодых в основе? Но перелом случился с Ханни и другими опытными игроками.

– Мы через два дня играем в Красноярске, у нас пять часов перелета. Надо учитывать.

Не ставлю молодых, потому что не придаю значения. Ставлю, потому что они готовы.

– Почему Глушаков не работает с основой?

– Ответ будет, когда придет момент.

Ранее владелец клуба Леонид Федун в ответ на вопрос «В Карреру верим?» сказал, что хочет не верить, а видеть результат.