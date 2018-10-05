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    Какой вы футболист?

    Каррера: «Матч с «Вильярреалом» – лучший в сезоне. Если я еще тренер, Федун верит в меня»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог ничьей в матче Лиги Европы против «Вильярреала». Красно-белые пропустили на шестой добавленной минуте с пенальти.

    – Согласен, что лучший матч сезона. Ребята провели отменный мяч, против качественной команды. Два раза проигрывали, сумели сравнять счет и вырваться вперед.

    Отдали все. Было жаль пропустить гол после добавленного времени. Вот за это обидно. Потому что ребята боролись и отдали всю душу.

    – Чувствуете доверие Федуна?

    – Ха-ха, это хороший вопрос. Если я еще тренер, он верит в меня. Отношусь к подобным ситуациям с позитивом.

    – Была новость, что боссы «Спартака» обсуждают ваше будущее. Как отреагировали?

    – На данный момент я тренер «Спартака» и выполняю свой долг. И ни к чему не прислушиваюсь.

    Результаты важны для руководства. Но сегодня вратарь и защитник 1998 года рождения. Полузащитник 2000 года. Это говорит, что с я стараюсь выстраивать будущее в «Спартаке».

    – По реакции в раздевалке больше позитива, что забили. Или негатив, что упустили победу?

    – Команда была расстроена из-за третьего гола. Но я поздравил ребят и хочу сделать это публично.

    И ветераны, и молодые играли на 300%. Это моя команда. И я хочу видеть такую игру. Горжусь тем, что они сделали.

    – Важна Лига Европы, раз четыре молодых в основе? Но перелом случился с Ханни и другими опытными игроками.

    – Мы через два дня играем в Красноярске, у нас пять часов перелета. Надо учитывать.

    Не ставлю молодых, потому что не придаю значения. Ставлю, потому что они готовы.

    – Почему Глушаков не работает с основой?

    – Ответ будет, когда придет момент.

    Ранее владелец клуба Леонид Федун в ответ на вопрос «В Карреру верим?» сказал, что хочет не верить, а видеть результат.

    Источник: Sports.ru

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    05.10.2018 01:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:24

      У Ташаева пожалуй будет лучше получаться ,его надо ставить в основу. Кредит доверия к Ломовицкому похоже исчерпан ,парень не прогрессирует.

      2
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 5 октября 2018, 12:07

      какая игра? После 1-2 взыграло ,забегали , показали на что способны , на то, что тренер 0. На классе забили 2 гола . А Ломовицкий хороший парень, но не для основы ,и он должен был заменить Ташаева, в лучшем для него случае .... Ещё 2 игрока не должны были выходить в основе, но му.даку экстрасенсу инфантильному ,наверное, было видение.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 октября 2018, 07:00

      Игра красивая! Спасибо ребятам за игру! Молодежь выпускать не более одного на игру - пару секунд не знают что делать с мячом. И впереди с Ташаевым стало что то получаться.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 03:43

      Как всегда корректен и вежлив.
      Спартак просто обязан вернуться после такого матча.

      6
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 5 октября 2018, 01:58

      Да ,оставил бы Карреру не смотря на результаты за то ,что играют молодые Спартаковцы,.Старикам тут не место !Ради такого готов посмотреть как играет Спартак пусть даже займёт 8место в РПЛ

      7
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ДяДь ПашА 5 октября 2018, 09:32

      Сколько их было молодых,подающих надежды.Важно что бы они прибавляли,дышали в спину старикам.И прибавляла вся команда.Тогда и будет игра и результат.

      2
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      Рейтинг: +182

      Parker 5 октября 2018, 01:44

      Заголовок конского администратора! ПОЗОРИЩЕ

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Parker 5 октября 2018, 07:43

      Так тут они все кони. Меня забанили и списали весь рейтинг после того как я "обидел" Гинера за игру на Лужниках.

      1
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      Рейтинг: +151

      Hansson > AHTUNGBOL 5 октября 2018, 08:29

      Я считал , что тут одни мясные

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Hansson 5 октября 2018, 10:40

      Я тоже разочаровался..))

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > AHTUNGBOL 5 октября 2018, 10:40

      Ещё и 600 рейтинга списали..

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