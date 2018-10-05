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    Какой вы футболист?

    Федун: «В Карреру верим? Не хочу верить – хочу видеть результат»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог ничьей с «Вильярреалом» (3:3) в Лиге Европы.

    – Игра хорошая. Пожалуй, единственная игра в сезоне, которая понравилась. А результат, да, не очень хороший.

    – Что это было на последней минуте?

    – Невезение. Футбол – это всегда большой элемент удачи. Но судья не засчитал чистый гол.

    – В Карреру верим?

    – Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат

    Напомним, красно-белые пропустили решающий гол в добавленное время с пенальти. После двух туров групповой стадии команда набрала один балл и занимает последнее место в группе G.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 00:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:12

      Бывает и хорошая игра не дает результат.

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      Рейтинг: +302

      mab1011 5 октября 2018, 14:31

      Похоже Андрея Тихонова на замену Каррере отпустили из Крыльев...

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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 5 октября 2018, 10:23

      В кого вы все тут верите?я реально не понимаю не хочу много писать но достаточно простых фактов в 16 золотом году единственная крупная победа была с Аленичевым остальные победы это в один мяч и многие на последних минутах.в 17 году Каррера сам уже готовил команду и мы видим тот же результат и те же победы в один мяч и без игры ну и конечно же 18 год.если хороший тренер то должна была прийти хотя бы игра но с каждым годом всё хуже и с игры уже не можем забить и не важно с кем играем Черноморец или Анжи в 9ром всё равно если победа то на валидола а поражения это разгромы

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 октября 2018, 08:14

      гол правильно отменен. а по поводу результата - чтобы его иметь, нужно не допускать бардака в клубе на всех уровнях.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 07:30

      Что значит не хочет верить? Или верить человеку или нет. Что значит итоговый Спортивный результат? Он всегда будет итоговым и спортивным.., а вот положительный или отрицательный?? Федун опять муть развёл, философ хренов, походу диктора реально он снял..

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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 03:46

      Массимо боец.Не боится экспериментировать и брать на себя ответственность.Ни когда не плачет, даже если судья контрацептив.
      Если Леонид его потеряет, наступит опять эра много лет без побед.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 октября 2018, 02:09

      С результатом - беда, побед нет.

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      Рейтинг: +1608

      IVANRUS777 5 октября 2018, 01:38

      Купить тогда игроков жидяра. Результат он хочет, а деньги при себе оставить. "Ромашку" под себя сделал, чтобы тренеров менять, когда ему нужно.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2018, 01:01

      В сезоне были и более качественные игры, если что и с более хорошим результатом. Не нужно путать зрелищность игры, которая да сегодня была пожалуй лучшей в сезоне и со своей драматургией, с качеством игры - это 2 совсем разных понятия.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 5 октября 2018, 00:46

      Не нужно улетать вверх, чтобы потом не падать вниз. Любые возвеличивания рикошетят. Взять Черчесова. Проиграет 3-4 игры, и все. Усы уйдут в архив. Поэтому: умеренность и спокойствие. Победам и успехам надо радоваться. А не искать сразу же место для культа.

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