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  • Федун: «В Карреру верим? Не хочу верить – хочу видеть результат»

Федун: «В Карреру верим? Не хочу верить – хочу видеть результат»

5 октября 2018, 00:44
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог ничьей с «Вильярреалом» (3:3) в Лиге Европы.

– Игра хорошая. Пожалуй, единственная игра в сезоне, которая понравилась. А результат, да, не очень хороший.

– Что это было на последней минуте?

– Невезение. Футбол – это всегда большой элемент удачи. Но судья не засчитал чистый гол.

– В Карреру верим?

– Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат

Напомним, красно-белые пропустили решающий гол в добавленное время с пенальти. После двух туров групповой стадии команда набрала один балл и занимает последнее место в группе G.

«Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Вильярреал Федун Леонид
Комментарии (10)
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exreporter
1538689618
Не нужно улетать вверх, чтобы потом не падать вниз. Любые возвеличивания рикошетят. Взять Черчесова. Проиграет 3-4 игры, и все. Усы уйдут в архив. Поэтому: умеренность и спокойствие. Победам и успехам надо радоваться. А не искать сразу же место для культа.
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ivanthebest
1538690492
В сезоне были и более качественные игры, если что и с более хорошим результатом. Не нужно путать зрелищность игры, которая да сегодня была пожалуй лучшей в сезоне и со своей драматургией, с качеством игры - это 2 совсем разных понятия.
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IVANRUS777
1538692705
Купить тогда игроков жидяра. Результат он хочет, а деньги при себе оставить. "Ромашку" под себя сделал, чтобы тренеров менять, когда ему нужно.
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vitvik
1538694593
С результатом - беда, побед нет.
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Мары
1538700413
Массимо боец.Не боится экспериментировать и брать на себя ответственность.Ни когда не плачет, даже если судья контрацептив. Если Леонид его потеряет, наступит опять эра много лет без побед.
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AHTUNGBOL
1538713846
Что значит не хочет верить? Или верить человеку или нет. Что значит итоговый Спортивный результат? Он всегда будет итоговым и спортивным.., а вот положительный или отрицательный?? Федун опять муть развёл, философ хренов, походу диктора реально он снял..
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piligrim1986
1538716443
гол правильно отменен. а по поводу результата - чтобы его иметь, нужно не допускать бардака в клубе на всех уровнях.
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Mak-syt
1538724182
В кого вы все тут верите?я реально не понимаю не хочу много писать но достаточно простых фактов в 16 золотом году единственная крупная победа была с Аленичевым остальные победы это в один мяч и многие на последних минутах.в 17 году Каррера сам уже готовил команду и мы видим тот же результат и те же победы в один мяч и без игры ну и конечно же 18 год.если хороший тренер то должна была прийти хотя бы игра но с каждым годом всё хуже и с игры уже не можем забить и не важно с кем играем Черноморец или Анжи в 9ром всё равно если победа то на валидола а поражения это разгромы
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mab1011
1538739066
Похоже Андрея Тихонова на замену Каррере отпустили из Крыльев...
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zigbert
1538813576
Бывает и хорошая игра не дает результат.
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