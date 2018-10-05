Федун: «В Карреру верим? Не хочу верить – хочу видеть результат»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог ничьей с «Вильярреалом» (3:3) в Лиге Европы.

– Игра хорошая. Пожалуй, единственная игра в сезоне, которая понравилась. А результат, да, не очень хороший.

– Что это было на последней минуте?

– Невезение. Футбол – это всегда большой элемент удачи. Но судья не засчитал чистый гол.

– В Карреру верим?

– Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат

Напомним, красно-белые пропустили решающий гол в добавленное время с пенальти. После двух туров групповой стадии команда набрала один балл и занимает последнее место в группе G.