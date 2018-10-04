Лига Европы. «Спортинг» одержал волевую победу над «Ворсклой», «Арсенал» разгромил «Карабах»

«Спортинг» в матче 2-го тура группы E Лиги Европы обыграл «Ворсклу» со счетом 2:1. Португальский клуб ответил на гол Владислава Кулача мячами Фреди Монтеро и Жоване Кабраля. Последний принес своей команде победу на третьей добавленной минуте.

«Арсенал» в Азербайджане одержал победу над «Карабахом» – 3:0.

Английский и португальский клубы набрали по шесть очков. Турнирную таблицу возглавляют лондонцы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей – пять против трех.

Лига Европы. Группа E. 2-й тур

Ворскла (Украина) – Спортинг (Португалия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кулач, 10; 1:1 – Монтеро, 90; 1:2 – Кабраль, 90+3.

Карабах (Азербайджан) – Арсенал (Англия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Папастатопулос, 4; 0:2 – Смит-Роу, 53; 0:3 – Гюэндузи.

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