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    Лига Европы. «Спортинг» одержал волевую победу над «Ворсклой», «Арсенал» разгромил «Карабах»

    «Спортинг» в матче 2-го тура группы E Лиги Европы обыграл «Ворсклу» со счетом 2:1. Португальский клуб ответил на гол Владислава Кулача мячами Фреди Монтеро и Жоване Кабраля. Последний принес своей команде победу на третьей добавленной минуте.

    «Арсенал» в Азербайджане одержал победу над «Карабахом» – 3:0.

    Английский и португальский клубы набрали по шесть очков. Турнирную таблицу возглавляют лондонцы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей – пять против трех.

    Лига Европы. Группа E. 2-й тур

    Ворскла (Украина) – Спортинг (Португалия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кулач, 10; 1:1 – Монтеро, 90; 1:2 – Кабраль, 90+3.

    Карабах (Азербайджан) – Арсенал (Англия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Папастатопулос, 4; 0:2 – Смит-Роу, 53; 0:3 – Гюэндузи.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 октября 2018, 00:03

      Печальные галушки...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 4 октября 2018, 22:14

      с карабахом очень невежливо приезжие обошлись )

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