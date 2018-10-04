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    Какой вы футболист?

    Бышовец: «Победа над «Вильяреалом» внесет умиротворение в «Спартак», укрепит доверие к тренеру и единение»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящем матче «Спартака» против «Вильярреала» во втором туре Лиги Европы. По мнению специалиста, победа над испанским клубом может стать хорошим подспорьем для красно-белых в психологическом плане.

    Из последних своих шести официальных встреч «Спартак» выиграл лишь одну – в 1/16 финала Кубка России у «Черноморца» (1:0).

    «Я жду сюрприза от спартаковцев. Этим сюрпризом может быть победа, которая внесет умиротворение в команду, укрепит доверие к тренеру и единение. У «Спартака» были внутренние проблемы и такие матчи, как правило, объединяют игроков. Я думаю, что должно хватить информации и ответственности. А главное – это болельщики. Я думаю, что этот порыв будет связан именно с энергетической поддержкой именно болельщиков.

    Скажется ли плохая игра «Вильярреала» в чемпионате Испании? Я и имел в виду, прежде всего, тот факт, что обе команды испытывают определенные проблемы. Для «Вильярреала» этот матч представляется, как непосредственная подготовка к следующему матчу чемпионата, а для «Спартака» – это, своего рода, вызов. У тренеров и игроков есть хороший шанс через эту игру выйти из черной полосы. Поэтому успехов спартаковцам!» – сказал Бышовец.

    Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится сегодня, 4 октября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: Sport24

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    04.10.2018 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:20

      Для Спартака сейчас каждая игра решающая.

      3
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 4 октября 2018, 22:16

      о! уже 0:1! вот тебе и победа!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3580

      Axe111 4 октября 2018, 22:05

      Какая может быть победа лол

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Axe111 4 октября 2018, 22:11

      Плюсону пэтэушнику, ибо объяснять что-то минусёрам из Минусинска только время тратить...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 19:36

      При всём уважении к игровому, тренерскому и человеческому интеллекту Анатолия Фёдоровича, победа над испанцами, будет только временным антисептиком на рану, что-то в виде перекиси водорода не буду называть новый универсальный препарат, а то дебильная программа забанит пост посчитав это за рекламу, а не совет доктора, но потом будут сыпать соль на рану...

      2
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 19:25

      Только победа!!! Иного пути выхода из кризиса нет! Дальше - пропасть!

      4
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