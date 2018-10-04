Бышовец: «Победа над «Вильяреалом» внесет умиротворение в «Спартак», укрепит доверие к тренеру и единение»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящем матче «Спартака» против «Вильярреала» во втором туре Лиги Европы. По мнению специалиста, победа над испанским клубом может стать хорошим подспорьем для красно-белых в психологическом плане.

Из последних своих шести официальных встреч «Спартак» выиграл лишь одну – в 1/16 финала Кубка России у «Черноморца» (1:0).

«Я жду сюрприза от спартаковцев. Этим сюрпризом может быть победа, которая внесет умиротворение в команду, укрепит доверие к тренеру и единение. У «Спартака» были внутренние проблемы и такие матчи, как правило, объединяют игроков. Я думаю, что должно хватить информации и ответственности. А главное – это болельщики. Я думаю, что этот порыв будет связан именно с энергетической поддержкой именно болельщиков.

Скажется ли плохая игра «Вильярреала» в чемпионате Испании? Я и имел в виду, прежде всего, тот факт, что обе команды испытывают определенные проблемы. Для «Вильярреала» этот матч представляется, как непосредственная подготовка к следующему матчу чемпионата, а для «Спартака» – это, своего рода, вызов. У тренеров и игроков есть хороший шанс через эту игру выйти из черной полосы. Поэтому успехов спартаковцам!» – сказал Бышовец.

Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится сегодня, 4 октября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.