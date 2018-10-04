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  • «Спартак» – о дикторе: «В последнее время Орлов стал часто допускать несогласованные действия»

«Спартак» – о дикторе: «В последнее время Орлов стал часто допускать несогласованные действия»

4 октября 2018, 15:59
15

«Спартак» выступил с заялением по поводу увольнения диктора домашних стадиона команды Максима Орлова.

Ранее Орлов, работавший в «Спартаке» с 2010 года, сообщил, что его убрали из клуба.

«Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того, у Максима, как у профессионального ведущего, насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу «Спартака»…

В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом», – говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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prezent2017
1538658797
Все виноваты, кроме тренера и игроков. таков Закон Свинарника!
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piligrim1986
1538659370
так и до дворников доберутся.
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iuda
1538660815
Он не племяш Геннадия?
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Kulimen
1538662895
На общих начал?? Это начать с должности уборщика и постепенно расти до диктора
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Pablo845
1538662911
и правильно сделали
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Мары
1538664511
Диктор конечно не дворник, но видимо скоро потребуется объяснение причин увольнения уборщицы бабы Нади. А умный пипл начнёт изголяться на тему её увольнения.
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movie
1538666310
В последнее время Орловых много развелось. Одного заткнуть невозможно, еще один нарисовался
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edw7777
1538667184
Спаму этот поступок чести не делает. Вот так они расправляются с теми, кто верой и правдой много лет...
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zigbert
1538669217
Большой беды не будет а работу он себе найдет.
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DOCTOR PENALTY
1538672146
Это не потеря. Пусть делает выбор не в пользу Спартака в другом месте, интриганов в клубе и без него пруд-пруди.
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