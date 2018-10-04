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    Какой вы футболист?

    «Спартак» – о дикторе: «В последнее время Орлов стал часто допускать несогласованные действия»

    «Спартак» выступил с заялением по поводу увольнения диктора домашних стадиона команды Максима Орлова.

    Ранее Орлов, работавший в «Спартаке» с 2010 года, сообщил, что его убрали из клуба.

    «Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того, у Максима, как у профессионального ведущего, насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу «Спартака»…

    В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом», – говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.10.2018 15:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 19:55

      Это не потеря. Пусть делает выбор не в пользу Спартака в другом месте, интриганов в клубе и без него пруд-пруди.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > DOCTOR PENALTY 5 октября 2018, 14:48

      И каждый пуп земли!

      1
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 19:06

      Большой беды не будет а работу он себе найдет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 4 октября 2018, 18:40

      «В последнее время Орлов стал часто допускать несогласованные действия» это они о чем, может кто рассказать?

      0
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 4 октября 2018, 18:33

      Спаму этот поступок чести не делает. Вот так они расправляются с теми, кто верой и правдой много лет...

      -1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > edw7777 4 октября 2018, 21:01

      Что не зенитовец, то правозащитник! И обязательно суют свой нос в спартаковские дела. Иди поищи честь у своих лазурных, может найдешь. Давно нытье успокоилось по всем поводам? Боюсь, что не надолго.

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 4 октября 2018, 18:18

      В последнее время Орловых много развелось. Одного заткнуть невозможно, еще один нарисовался

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 октября 2018, 17:48

      Диктор конечно не дворник, но видимо скоро потребуется объяснение причин увольнения уборщицы бабы Нади.
      А умный пипл начнёт изголяться на тему её увольнения.

      2
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 4 октября 2018, 17:21

      и правильно сделали

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2018, 17:21

      На общих начал?? Это начать с должности уборщика и постепенно расти до диктора

      4
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 октября 2018, 16:46

      Он не племяш Геннадия?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 октября 2018, 16:22

      так и до дворников доберутся.

      2
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