«Спартак» – о дикторе: «В последнее время Орлов стал часто допускать несогласованные действия»

«Спартак» выступил с заялением по поводу увольнения диктора домашних стадиона команды Максима Орлова.

Ранее Орлов, работавший в «Спартаке» с 2010 года, сообщил, что его убрали из клуба.

«Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того, у Максима, как у профессионального ведущего, насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу «Спартака»…

В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом», – говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».