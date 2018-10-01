«Атлетико» после матча с «Реалом» попросил разъяснить Ла Лигу принцип использования VAR

«Атлетико» после встречи седьмого утра Примеры с «Реалом» (0:0) обратился к Ла Лиге с просьбой разъяснить, по какому принципу используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

В матче было несколько спорных решений, которые, по мнению «Атлетико» были приняты не в их пользу. Клуб потребовал ответа от футбольных властей.

В первом тайме полузащитник «Реала» Каземиро рукой обработал мяч в своей штрафной площади. Судьи не стали смотреть повтор этого момента. Кроме того, было несколько эпизодов, когда игроки «Реала», похоже, фолили на соперниках, включая момент с Хосе-Марией Хименесом, когда его толкнул защитник Серхио Рамос.

«Атлетико» полагает, что разъяснение принципа использования VAR облегчит работу профессионалам и позволит избежать путаницы для болельщиков.