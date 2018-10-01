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    «Атлетико» после матча с «Реалом» попросил разъяснить Ла Лигу принцип использования VAR

    «Атлетико» после встречи седьмого утра Примеры с «Реалом» (0:0) обратился к Ла Лиге с просьбой разъяснить, по какому принципу используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

    В матче было несколько спорных решений, которые, по мнению «Атлетико» были приняты не в их пользу. Клуб потребовал ответа от футбольных властей.

    В первом тайме полузащитник «Реала» Каземиро рукой обработал мяч в своей штрафной площади. Судьи не стали смотреть повтор этого момента. Кроме того, было несколько эпизодов, когда игроки «Реала», похоже, фолили на соперниках, включая момент с Хосе-Марией Хименесом, когда его толкнул защитник Серхио Рамос.

    «Атлетико» полагает, что разъяснение принципа использования VAR облегчит работу профессионалам и позволит избежать путаницы для болельщиков.

    Источник: AS

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    01.10.2018 13:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 октября 2018, 14:04

      Тут наверное уже подсуживают.так должны были посмотреть если момент спорный

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 октября 2018, 14:02

      Чего седьмого утра??

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      Рейтинг: +12394

      DeStar 1 октября 2018, 13:50

      ну вообще-то там 2 момента с руками было, я думал про второй тоже напишут, руки Рамоса. С каземиро хз, там не ясно, атлетико любят 1 раз выйти на чужую половину поля и там стандартик заработать. ПО игре два ГГ играли.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 1 октября 2018, 13:33

      Ладно в ЛЧ подсуживали, там не повторов, а теперь видеоповторы есть и опять картина прежняя, смешно однако

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