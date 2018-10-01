Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» после матча с «Реалом» попросил разъяснить Ла Лигу принцип использования VAR

«Атлетико» после матча с «Реалом» попросил разъяснить Ла Лигу принцип использования VAR

1 октября 2018, 13:14
4

«Атлетико» после встречи седьмого утра Примеры с «Реалом» (0:0) обратился к Ла Лиге с просьбой разъяснить, по какому принципу используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

В матче было несколько спорных решений, которые, по мнению «Атлетико» были приняты не в их пользу. Клуб потребовал ответа от футбольных властей.

В первом тайме полузащитник «Реала» Каземиро рукой обработал мяч в своей штрафной площади. Судьи не стали смотреть повтор этого момента. Кроме того, было несколько эпизодов, когда игроки «Реала», похоже, фолили на соперниках, включая момент с Хосе-Марией Хименесом, когда его толкнул защитник Серхио Рамос.

«Атлетико» полагает, что разъяснение принципа использования VAR облегчит работу профессионалам и позволит избежать путаницы для болельщиков.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1538389980
Ладно в ЛЧ подсуживали, там не повторов, а теперь видеоповторы есть и опять картина прежняя, смешно однако
Ответить
DeStar
1538391025
ну вообще-то там 2 момента с руками было, я думал про второй тоже напишут, руки Рамоса. С каземиро хз, там не ясно, атлетико любят 1 раз выйти на чужую половину поля и там стандартик заработать. ПО игре два ГГ играли.
Ответить
Жёлто-синий
1538391757
Чего седьмого утра??
Ответить
Жёлто-синий
1538391861
Тут наверное уже подсуживают.так должны были посмотреть если момент спорный
Ответить
Главные новости
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
4
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Все новости
Все новости
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
Вчера, 16:50
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Вчера, 16:08
Список самых дорогих клубов мира
Вчера, 13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
Вчера, 01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
Вчера, 00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
19 августа
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+