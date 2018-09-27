Клопп – о поражении от «Челси»: «Первый гол был забит из офсайда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команде остается лишь принять поражение от«Челси» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Мы знали о том, как «Челси» планирует сыграть против нас. Но мы дали им слишком много пространства и не действовали достаточно компактно. При этом мы смогли создать серьезные моменты в первом тайме.

Но теперь нам остается лишь принять этот результат. Мы хотели выиграть матч, но нам не везло, мы попадали в перекладину.

Думаю, первый гол был забит из офсайда. Три игрока находились в положении вне игры, два точно. Судьи видели этот эпизод и не зафиксировали вне игры. Мы должны это принять.

Это хорошая подготовка к субботе, но нам нужно обороняться лучше», – заявил Клопп.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» – «Челси» завершился со счетом 1:2.