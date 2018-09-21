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    Президент «Атлетико»: «Этот сезон будет особенно важен для нас, мы можем сыграть в финале ЛЧ на своем стадионе»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо оценил старт сезона для своей команды, который он считает очень важным.

    «Мы настроены на позитив, никто не паникует. Мы не показали стабильных результатов на старте сезона, но выиграли крупный трофей – Суперкубок УЕФА. И отлично начали в Лиге чемпионов.

    Наш клуб всегда стремится улучшить результаты предыдущего сезона, закладывать фундамент на будущее и продолжать расти как единое целое. Этот сезон будет особенно важен для нас, так как есть шанс сыграть в финале Лиги чемпионов на своем стадионе «Ванда Метрополитано».

    Мы все хотим побеждать в каждом матче и выиграть все трофеи, но желания – это одно, а реальность – совсем другое. Знаем, насколько сложный предстоит сезон, поэтому мы все должны сплотиться вокруг этой цели», – сказал Сересо.

    Источник: Marca

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    21.09.2018 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 21 сентября 2018, 15:47

      Стимул у Атлетико оказаться в финале теперь двойной.и им вполне это по силам.

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