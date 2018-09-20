Экс-железнодорожник Н’Дойе – в основе «Копенгагена» на матч с «Зенитом»; Нету, Анюков, Мак сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Копенгагеном» и «Зенитом».

«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Фишер, Томсен, Зека, Н’Дойе, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сотириу, Сков.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Паредес, Иванович, Дриусси, Кузяев, Смольников, Мак, Ерохин, Дзюба.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на копенгагенском «Паркене» в 22:00 по Москве.

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