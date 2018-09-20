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    Экс-железнодорожник Н’Дойе – в основе «Копенгагена» на матч с «Зенитом»; Нету, Анюков, Мак сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Копенгагеном» и «Зенитом».

    «Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Фишер, Томсен, Зека, Н’Дойе, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сотириу, Сков.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Паредес, Иванович, Дриусси, Кузяев, Смольников, Мак, Ерохин, Дзюба.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на копенгагенском «Паркене» в 22:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

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    20.09.2018 20:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 сентября 2018, 21:58

      и на кой эта ЛЕ???

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 20:50

      Семак решил больше не эксперементировать на еврокубках. И это правильно. А то на СДЗД уже Мишку Кержакова в рамку ставили.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Grey33 20 сентября 2018, 21:57

      ну тогда в воскресенье влетят по полной, Локомотив набирает ход

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Garrincha58 20 сентября 2018, 22:00

      Спасибо, поржал.

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      Рейтинг: +11

      potapoff86 > Garrincha58 20 сентября 2018, 22:01

      Особенно в ЛС он на полном ходу

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      Рейтинг: +30

      Felix111 20 сентября 2018, 20:49

      Вперед и только вперед

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