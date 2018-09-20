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    Хамес: «Мое поведение кому-то не понравилось? Мне тоже не понравилось, что меня освистывают»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес объяснил свой жест в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Колумбийца освистали трибуны, когда он уходил с поля, в ответ футболист показал пять пальцев.

    «Семь лет назад «Порту» обыграл «Бенфику» со счетом 5:0. Хотя не стоит придавать этому значение.

    Мое поведение кому-то не понравилось? Такое бывает. Я бывший игрок «Порту», и мне тоже не понравилось, что меня освистывают. Но думаю, что все нормально», – заявил Хамес.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» завершился со счетом 0:2

    Источник: A Bola

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    20.09.2018 10:53
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