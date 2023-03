Хамес: «Мое поведение кому-то не понравилось? Мне тоже не понравилось, что меня освистывают»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес объяснил свой жест в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Колумбийца освистали трибуны, когда он уходил с поля, в ответ футболист показал пять пальцев.

«Семь лет назад «Порту» обыграл «Бенфику» со счетом 5:0. Хотя не стоит придавать этому значение.

Мое поведение кому-то не понравилось? Такое бывает. Я бывший игрок «Порту», и мне тоже не понравилось, что меня освистывают. Но думаю, что все нормально», – заявил Хамес.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» завершился со счетом 0:2

James é substituído, os benfiquistas assobiam-no em coro e ele relembra-lhes os 5 que enfardaram no célebre 5-0 no FCP-5LB.



7 anos depois, a cabeça do lampião continua a inchar. pic.twitter.com/uHjR1NsWzc