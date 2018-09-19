Каррера: «Не взял Глушакова и Ещенко на матч с «Рапидом», потому что выбрал других игроков, которые лучше готовы физически»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, по какой причине не взял на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

Ранее СМИ сообщили, что футболистов отстранили от тренировок с командой из-за того, что они поддержали лайкам пост актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста.

«Глушаков и Ещенко – часть московского «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче. Потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях», – сказал Каррера.

Встреча «Рапид» – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 19:55 по московскому времени.

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках