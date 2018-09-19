Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Не взял Глушакова и Ещенко на матч с «Рапидом», потому что выбрал других игроков, которые лучше готовы физически»

Каррера: «Не взял Глушакова и Ещенко на матч с «Рапидом», потому что выбрал других игроков, которые лучше готовы физически»

19 сентября 2018, 18:39
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, по какой причине не взял на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

Ранее СМИ сообщили, что футболистов отстранили от тренировок с командой из-за того, что они поддержали лайкам пост актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста.

«Глушаков и Ещенко – часть московского «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче. Потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях», – сказал Каррера.

Встреча «Рапид» – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 19:55 по московскому времени.

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

Источник: Twitter
Лига Европы Спартак Рапид Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alllex68
1537371682
Вот врать-то! Сейчас-то зачем? Он ещё хуже Манчини
Ответить
Alllex68
1537372067
Тебя тоже скоро выгонят макаронник. Но пассаран!
Ответить
Project Бабангида
1537372536
попросту говоря каррера глушакова забанил))
Ответить
Spartak №1
1537373326
что не новость везде Глушаков. Со стороны кажется на рейдерскую атаку. все против одного
Ответить
fanchik
1537373397
ПРАВИЛЬНЕЙ БЫЛО БЫ ОТ КАРРЕРЫ, ОБЪЯВИТЬ ДВУМ ФУТБОЛИСТАМ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ДО ЭТИХ "ЛАЙКОВ".А ТАК ДУМАЙТЕ КАК ХОТИТЕ,ВСЁ В ИНТЕРЕСАХ КЛУБА "Я НЕ МСТИТЕЛЬНЫЙ",ЭТО ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ
Ответить
m40
1537373824
Мне всегда нравился Каррера, но тут он меня удивляет. Война- так война, говори открыто и как есть, к чему эта дипломатия ? Ведь было же в прошлом году подобное и по хорошему не помогло...А вообще можно было отреагировать иначе над ситуацией с лайками- самому для прикола поставить. На игроков никак не обижаться, но при неудачной игре- спросить по полной
Ответить
порт
1537374165
Все соки проститутки выжали из Глушителя.
Ответить
_Marqella_
1537374595
Думаю скоро Каррера покинет Спартак...срочно надо искать замену )))
Ответить
Антибиотик
1537377547
Коротко, по- тренерски и главное грамотно. Это внутреннее дело клуба, всех остальных это не касается. Я всё больше уважаю этого тренера.
Ответить
zigbert
1537440756
Каррера как всегда дипломатичен.
Ответить
Главные новости
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
4
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
3
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
2
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
5
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+