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    Каррера: «Не взял Глушакова и Ещенко на матч с «Рапидом», потому что выбрал других игроков, которые лучше готовы физически»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, по какой причине не взял на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

    Ранее СМИ сообщили, что футболистов отстранили от тренировок с командой из-за того, что они поддержали лайкам пост актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста.

    «Глушаков и Ещенко – часть московского «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче. Потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях», – сказал Каррера.

    Встреча «Рапид» – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 19:55 по московскому времени.

    К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

    Источник: Twitter

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    19.09.2018 18:39
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 13:52

      Каррера как всегда дипломатичен.

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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 19 сентября 2018, 20:37

      Если игроки не готовы ,то какого Х..ода ты шарлатан , экстрасенс калиостро карера выпустил их на замену с Тереком? Не знал , заблуждался ... Так и половина болел сейчас заблуждается. Хотя по случаю с Пилипчуком, даже ПРОФФИ надо гнать как гнилую суку, а тут экстрасенс от футбола. Было бы смешно , если б это в цска и в динамо...

      1
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > За Спартак с1974 19 сентября 2018, 22:27

      А что с пилипчуком? Чувак почувствовал себя крутым,захотел в свободное плавание,главнюком говорил хочет быть, его и отправили. Вот только доплыл до Терека только, и то до помощника, нах.не нужен никому такой главнюк оказался,

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 19 сентября 2018, 20:19

      Коротко, по- тренерски и главное грамотно. Это внутреннее дело клуба, всех остальных это не касается. Я всё больше уважаю этого тренера.

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 19 сентября 2018, 19:29

      Думаю скоро Каррера покинет Спартак...срочно надо искать замену )))

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      Рейтинг: +6311

      порт 19 сентября 2018, 19:22

      Все соки проститутки выжали из Глушителя.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 сентября 2018, 19:17

      Мне всегда нравился Каррера, но тут он меня удивляет. Война- так война, говори открыто и как есть, к чему эта дипломатия ? Ведь было же в прошлом году подобное и по хорошему не помогло...А вообще можно было отреагировать иначе над ситуацией с лайками- самому для прикола поставить. На игроков никак не обижаться, но при неудачной игре- спросить по полной

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > m40 19 сентября 2018, 20:23

      Кому говорить? Кому надо все и так понимают, что происходит в команде. А разносить мусор в СМИ на радость провокаторам и продажным журналюгам, последнее дело. А если ты и вправду думаешь, что дело только в каком-то лайке стихотворения Назарова, то ты просто глупец. Уж извини за прямоту.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > Антибиотик 19 сентября 2018, 23:09

      Ты такой вумный, прямо открыл мне глаза правду) Я же не знал, что бан за лайки это толькопредлог...Но перед тем как писать ответ, лучше бы ещё раз прочел моё сообщение

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 сентября 2018, 19:09

      ПРАВИЛЬНЕЙ БЫЛО БЫ ОТ КАРРЕРЫ, ОБЪЯВИТЬ ДВУМ ФУТБОЛИСТАМ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ДО ЭТИХ "ЛАЙКОВ".А ТАК ДУМАЙТЕ КАК ХОТИТЕ,ВСЁ В ИНТЕРЕСАХ КЛУБА "Я НЕ МСТИТЕЛЬНЫЙ",ЭТО ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 сентября 2018, 19:09

      мася в своем стиле. тактично послал)))

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 19 сентября 2018, 19:08

      что не новость везде Глушаков. Со стороны кажется на рейдерскую атаку. все против одного

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 19 сентября 2018, 18:55

      попросту говоря каррера глушакова забанил))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 19 сентября 2018, 19:12

      А между строк видится, очевидное нежелание тренера видеть в составе не надёжного игрока, раздевалочного смутьяна и инетного лайкёра... Часть команды, да видно, не та...

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