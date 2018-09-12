ПФЛ предложила ввести групповой этап Кубка России

Сегодня прошло совещание руководства ПФЛ с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым. Администрация лиги предложила создать групповой этап Кубка России.

«Предложение, подготовленное администрацией лиги по формату проведения следующего розыгрыша Кубка России: увеличение количества матчей для команд ПФЛ в сезоне-2019/20 за счет нового формата Кубка, который предусматривает групповые этапы на подобие отборов на чемпионаты мира и Европы.

Эти команды определялись бы уже в весенней части этого сезона, что позволило бы проводить матчи 1/32, 1/16 финалов Кубка с участием команд ФНЛ, РФПЛ в июле.

Соответственно, освободить некоторые дни для проведения матчей либо чемпионата, либо матчей Кубка России.

Также мы обсудили предложение РПЛ – играть два матча на каждой стадии. Это было первоначальное обсуждение», – сказал президент ПФЛ Андрей Соколов.

Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ