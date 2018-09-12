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    ПФЛ предложила ввести групповой этап Кубка России

    Сегодня прошло совещание руководства ПФЛ с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым. Администрация лиги предложила создать групповой этап Кубка России.

    «Предложение, подготовленное администрацией лиги по формату проведения следующего розыгрыша Кубка России: увеличение количества матчей для команд ПФЛ в сезоне-2019/20 за счет нового формата Кубка, который предусматривает групповые этапы на подобие отборов на чемпионаты мира и Европы.

    Эти команды определялись бы уже в весенней части этого сезона, что позволило бы проводить матчи 1/32, 1/16 финалов Кубка с участием команд ФНЛ, РФПЛ в июле.

    Соответственно, освободить некоторые дни для проведения матчей либо чемпионата, либо матчей Кубка России.

    Также мы обсудили предложение РПЛ – играть два матча на каждой стадии. Это было первоначальное обсуждение», – сказал президент ПФЛ Андрей Соколов.

    Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ

    Источник: РФС

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    12.09.2018 19:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 26 сентября 2018, 15:04

      да нафиг это надо...и так турнир перегружен всяким шлаком, а командам премьер лиги почти не интересен...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 12:32

      Идея противоречит духу и букве Кубка, которые предполагает игру на выбывание. Опять чиновнички мудрят, чтобы поднять свой имидж. Зачем условному Зене играть в июле с условными Луками и Псковом, да еще, возможно, 2 круга?

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 сентября 2018, 21:33

      Пользуясь зашарканной фразой-а оно вообще кому-нибудь надо?...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2018, 21:14

      Это всё конечно круто, но первая проблема которую надо решить - то, что Кубок России никому не нужен.
      Вторая - то, что победа в Кубке России ничего не даёт условному Тосно или курскому Авангарду.

      Хотя в принципе это одна и та же проблема.

      4
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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 сентября 2018, 20:39

      Перемены важны, перемены нужны .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 сентября 2018, 19:49

      Где деньги Зин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 12 сентября 2018, 19:42

      С групповым этапом это перебор,а в 2 матча больше подходит но изначально надо увеличить призовые и сделать матч за 3 место с бонусами

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