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ПФЛ предложила ввести групповой этап Кубка России

12 сентября 2018, 19:29
7

Сегодня прошло совещание руководства ПФЛ с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым. Администрация лиги предложила создать групповой этап Кубка России.

«Предложение, подготовленное администрацией лиги по формату проведения следующего розыгрыша Кубка России: увеличение количества матчей для команд ПФЛ в сезоне-2019/20 за счет нового формата Кубка, который предусматривает групповые этапы на подобие отборов на чемпионаты мира и Европы.

Эти команды определялись бы уже в весенней части этого сезона, что позволило бы проводить матчи 1/32, 1/16 финалов Кубка с участием команд ФНЛ, РФПЛ в июле.

Соответственно, освободить некоторые дни для проведения матчей либо чемпионата, либо матчей Кубка России.

Также мы обсудили предложение РПЛ – играть два матча на каждой стадии. Это было первоначальное обсуждение», – сказал президент ПФЛ Андрей Соколов.

Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ

Источник: РФС
Россия. Кубок
Комментарии (7)
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!ce man
1536770556
С групповым этапом это перебор,а в 2 матча больше подходит но изначально надо увеличить призовые и сделать матч за 3 место с бонусами
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anatolich72
1536770942
Где деньги Зин.
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77SAM
1536773966
Перемены важны, перемены нужны .
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Обер-КанцлерЪ
1536776049
Это всё конечно круто, но первая проблема которую надо решить - то, что Кубок России никому не нужен. Вторая - то, что победа в Кубке России ничего не даёт условному Тосно или курскому Авангарду. Хотя в принципе это одна и та же проблема.
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KOLBIS
1536777199
Пользуясь зашарканной фразой-а оно вообще кому-нибудь надо?...
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prezent2017
1537349568
Идея противоречит духу и букве Кубка, которые предполагает игру на выбывание. Опять чиновнички мудрят, чтобы поднять свой имидж. Зачем условному Зене играть в июле с условными Луками и Псковом, да еще, возможно, 2 круга?
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Всем привет, я тут время
1537963479
да нафиг это надо...и так турнир перегружен всяким шлаком, а командам премьер лиги почти не интересен...
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