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    Дзюба: «Нужно всей страной болеть за «Спартак»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать российские клубы в еврокубках.

    – Бывает, что клубные предпочтения мешают болеть за сборную. На чемпионате мира это удалось перебороть, но сейчас, есть ощущение, не до конца. Что скажете тем, кто даже за сборную переживает, исходя из клубных пристрастий?

    – Я считаю, что это не от большого ума, если честно. При всем уважении. Что в еврокубках, что, особенно, для сборной. Нужно болеть за свою страну. Неважно, какие предпочтения. В еврокубках играет «Спартак», нужно всей страной болеть за «Спартак», чтобы они вышли как можно дальше. Так же – «Зенит», «Локомотив», ЦСКА. В сборной – у нас нет клубных предпочтений, каких-то разговоров, подколок, что кто-то кого-то обыграл. Есть сборная России, есть команда, есть – мы!

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2018 00:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 16:19

      Это хорошо что в сборной нет никаких клубных предпочтений. Коллектив должен быть сплоченным и результат не заставит себя ждать.

      3
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 8 сентября 2018, 11:25

      Хорошо сказал,душевно!!!

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 сентября 2018, 10:19

      Именно поэтому у меня не герб Юве, а символ итальянской лиги.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2018, 09:02

      слова не мальчика,а мужа

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 8 сентября 2018, 08:23

      Мудрые слова капитана.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 сентября 2018, 06:07

      Артём всё верно сказал.Наши клубы в Европе - это наше лицо нашего футбола.Они российские!Поэтому глупо поносить клуб за который не болеешь в нашем чемпионате при неудачах.Так же и со сборной.Какая она ни есть,она наша,она своя!

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 8 сентября 2018, 04:03

      Дзюба по ходу начал болеть за Спартак еще в матче Зенит- Спартак

      3
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 8 сентября 2018, 03:37

      Дожили,Дзюба нас уму-разуму учит.журналисты сделали своё,создали кумира из деревяхи

      5
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 сентября 2018, 01:54

      Складно поёт. Раньше бы так.
      На счёт клубов - безусловно да. В еврокубках все клубы наши.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 сентября 2018, 01:32

      Ну и физдабол ты арТемка...

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