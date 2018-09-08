Дзюба: «Нужно всей страной болеть за «Спартак»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать российские клубы в еврокубках.

– Бывает, что клубные предпочтения мешают болеть за сборную. На чемпионате мира это удалось перебороть, но сейчас, есть ощущение, не до конца. Что скажете тем, кто даже за сборную переживает, исходя из клубных пристрастий?

– Я считаю, что это не от большого ума, если честно. При всем уважении. Что в еврокубках, что, особенно, для сборной. Нужно болеть за свою страну. Неважно, какие предпочтения. В еврокубках играет «Спартак», нужно всей страной болеть за «Спартак», чтобы они вышли как можно дальше. Так же – «Зенит», «Локомотив», ЦСКА. В сборной – у нас нет клубных предпочтений, каких-то разговоров, подколок, что кто-то кого-то обыграл. Есть сборная России, есть команда, есть – мы!

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