Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба: «Нужно всей страной болеть за «Спартак»

8 сентября 2018, 00:46
15

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать российские клубы в еврокубках.

– Бывает, что клубные предпочтения мешают болеть за сборную. На чемпионате мира это удалось перебороть, но сейчас, есть ощущение, не до конца. Что скажете тем, кто даже за сборную переживает, исходя из клубных пристрастий?

– Я считаю, что это не от большого ума, если честно. При всем уважении. Что в еврокубках, что, особенно, для сборной. Нужно болеть за свою страну. Неважно, какие предпочтения. В еврокубках играет «Спартак», нужно всей страной болеть за «Спартак», чтобы они вышли как можно дальше. Так же – «Зенит», «Локомотив», ЦСКА. В сборной – у нас нет клубных предпочтений, каких-то разговоров, подколок, что кто-то кого-то обыграл. Есть сборная России, есть команда, есть – мы!

Главные выводы по матчу Турция – Россия

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Дзюба Артем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Yev
1536357317
Артём - ты мой кумир!!! Полностью поддерживаю, что с тобой произошло, как человек смог измениться!!! Не разочаруй!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1536358057
Единожды солгавши, кто ж тебе поверит.
Ответить
mutabor0992
1536359534
Ну и физдабол ты арТемка...
Ответить
VSt
1536360887
Складно поёт. Раньше бы так. На счёт клубов - безусловно да. В еврокубках все клубы наши.
Ответить
алдан2014
1536367039
Дожили,Дзюба нас уму-разуму учит.журналисты сделали своё,создали кумира из деревяхи
Ответить
15112007
1536368603
Дзюба по ходу начал болеть за Спартак еще в матче Зенит- Спартак
Ответить
Krossmen73
1536376040
Артём всё верно сказал.Наши клубы в Европе - это наше лицо нашего футбола.Они российские!Поэтому глупо поносить клуб за который не болеешь в нашем чемпионате при неудачах.Так же и со сборной.Какая она ни есть,она наша,она своя!
Ответить
Bozigit
1536384234
Мудрые слова капитана.
Ответить
TAGANROG 161
1536395117
Хорошо сказал,душевно!!!
Ответить
zigbert
1536412751
Это хорошо что в сборной нет никаких клубных предпочтений. Коллектив должен быть сплоченным и результат не заставит себя ждать.
Ответить
Главные новости
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
3
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
2
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
3
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
2
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+