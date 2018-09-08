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  • Черчесов: «Наш стиль – команда. «Мы» – это первое, «я» – второе»

Черчесов: «Наш стиль – команда. «Мы» – это первое, «я» – второе»

8 сентября 2018, 00:24
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над Турцией (2:1) в матче 1-го тура Лиги наций.

«Я рад, что мы начинаем с выездной победы над сильной командой Турции. Всe прошло так, как мы и предполагали. Идeм дальше.

У нас новые футболисты, которых давно не было в сборной. Но есть и определeнная система, от которой мы не отходим. В чeм стиль сборной России? Отвечу одним словом. Наш стиль – команда. «Мы» – это первое, «я» – второе. Плюс, определeнные связи после ЧМ ещe держатся, и нам важно их поддерживать», – сказал Черчесов.

Главные выводы по матчу Турция – Россия

Источник: Чемпионат.ком
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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fosterwow
1536365767
)
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_Kesh_Suntar_
1536373400
Что он сказал? Нужен перевод!,,,
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RedWhiteFans2
1536380424
Да уж усатый и себя не забыл/
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пряник929
1536382145
Золотые слова
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zigbert
1536412058
Вообще удивили. Максимум на что рассчитывали - это ничья.
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