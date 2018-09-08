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    Черчесов: «Наш стиль – команда. «Мы» – это первое, «я» – второе»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над Турцией (2:1) в матче 1-го тура Лиги наций.

    «Я рад, что мы начинаем с выездной победы над сильной командой Турции. Всe прошло так, как мы и предполагали. Идeм дальше.

    У нас новые футболисты, которых давно не было в сборной. Но есть и определeнная система, от которой мы не отходим. В чeм стиль сборной России? Отвечу одним словом. Наш стиль – команда. «Мы» – это первое, «я» – второе. Плюс, определeнные связи после ЧМ ещe держатся, и нам важно их поддерживать», – сказал Черчесов.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 00:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 16:07

      Вообще удивили. Максимум на что рассчитывали - это ничья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 сентября 2018, 07:49

      Золотые слова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 сентября 2018, 07:20

      Да уж усатый и себя не забыл/

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 8 сентября 2018, 05:23

      Что он сказал? Нужен перевод!,,,

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      Рейтинг: +24996

      bset > _Kesh_Suntar_ 8 сентября 2018, 06:18

      Он сказал, что рад победе, что есть новые игроки, но и взаимодействия старых остались после ЧМ и они хотят их сохранить.

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 8 сентября 2018, 03:16

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