Черчесов: «Наш стиль – команда. «Мы» – это первое, «я» – второе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над Турцией (2:1) в матче 1-го тура Лиги наций.

«Я рад, что мы начинаем с выездной победы над сильной командой Турции. Всe прошло так, как мы и предполагали. Идeм дальше.

У нас новые футболисты, которых давно не было в сборной. Но есть и определeнная система, от которой мы не отходим. В чeм стиль сборной России? Отвечу одним словом. Наш стиль – команда. «Мы» – это первое, «я» – второе. Плюс, определeнные связи после ЧМ ещe держатся, и нам важно их поддерживать», – сказал Черчесов.

Главные выводы по матчу Турция – Россия